JPMorgan AM renforce son équipe ETF

J.P. Morgan Asset Management annonce aujourd’hui trois nouveaux recrutements au sein de son équipe dédiée aux ETF (Exchange-traded funds). Ces trois nominations prennent effet immédiatement.Olivier Paquier est ainsi nommé Responsable de la distribution d'ETF pour l'Europe continentale. Il rejoint J.P. Morgan Asset Management en provenance de State Street Global Advisors (SSGA) où il était à la tête des ventes du bureau français et Responsable de l'équipe de distribution d'ETF pour l'Europe du Sud. Chez J.P. Morgan Asset Management, Olivier Paquier sera chargé de superviser la distribution d'ETF en Europe continentale (hors Royaume-Uni). Il sera basé à Londres. Avant State Street Global Advisors, Olivier Paquier a occupé des postes de direction dans la distribution chez Amundi et Euronext.Ivan Durdevic est nommé Responsable de la distribution d'ETF pour la Suisse. Il rejoint J.P. Morgan Asset Management en provenance d'Amundi où il était Responsable adjoint de la vente d'ETF et d'indices. Au sein de J.P. Morgan Asset Management, il sera en charge du développement de la distribution d'ETF en Suisse et sera basé à Zurich. Ivan Durdevic a commencé sa carrière en tant que commercial de produits actions chez Nomura en Allemagne avant de se spécialiser dans les ETF. Il a rejoint iShares en 2008 et était en charge de la distribution d'ETF aux banques et coopératives. Ivan Durdevic a ensuite rejoint Amundi, en octobre 2010, à la tête de l'activité ETF en Allemagne et en Autriche.Enfin, John Harrington est nommé Responsable produits Beta et ETF. Il rejoint J.P. Morgan Asset Management en provenance de Deutsche Bank où il était responsable de la gamme d'ETF et du développement de nouveaux produits. John Harrington sera responsable produit, ETF inclus, de l'activité Beta Strategies de J.P. Morgan Asset Management et sera basé à Londres.