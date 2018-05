JPMorgan AM reste favorable aux actions

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

JPMorgan AM garde certes une part de risque réduite par rapport à 2017 mais reste favorable aux actions. Le gérant a principalement avec des allocations sur les États-Unis, les marchés émergents et le Japon. Mark Richards, stratégiste Multi-Asset solutions chez JPMorgan AM, met en avant deux éléments pour justifier cette exposition favorable aux actifs risqués. D'abord, les fondamentaux économiques restent solides après le récent tassement de la dynamique de croissance.Ensuite, le soutien monétaire des banques centrales "est encore loin d'être restrictif", les facteurs techniques sont bien orientés et les valorisations redevenues raisonnables."Alors que les investisseurs commencent à guetter des signes d'affaiblissement pour 2019, nous ferons attention à la manière dont les marchés interprètent un aplatissement supplémentaire de la courbe des taux. Nous ne sommes toutefois pas complètement convaincus du lien causal entre inversion de la courbe des taux et récession en raison de la faiblesse de la prime de terme", indique Mark Richards, stratégiste Multi-Asset solutions chez JPMorgan AM.