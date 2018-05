Jaguar Network bascule vers le Multi-Cloud et lance sa solution Cloud Atlas

L'opérateur et hébergeur Jaguar Network joue la carte de l'innovation et de l'hébergement Multi-Cloud en annonçant la disponibilité de sa plateforme Cloud Atlas.

Avec la croissance exponentielle des données hébergées au coeur des datacenters et la multiplication des applications On-premise et SaaS, le Cloud devient un allié incontournable. Dans ce contexte, et pour simplifier la gestion des environnements Multi-Cloud, Jaguar Network a conçu son offre Cloud Atlas. Unique sur le marché, cette solution de nouvelle génération a été créée pour que toutes les entreprises puissent piloter leurs applications sur site, en datacenter de proximité ou dans l'un des clouds public au travers d'un simple extranet .

Fort de ce positionnement disruptif, Cloud Atlas offre de nombreux bénéfices opérationnels :

- Accéder à une facture consolidée, pour maîtriser la consommation de ressources IT payées à l'heure et assurer une affectation financière par projets et ou utilisateurs,

- Créer et piloter les ressources informatiques : gabarits de VM, conteners de données, volumes de stockage, adresses IP, depuis un extranet dédié ou via une API documentée,

- Distribuer les applications vers le Cloud le plus adapté.

Cloud Atlas offre également toutes les garanties indispensables en matière de sécurité et ce de bout en bout : de l'utilisateur aux infrastructures hébergées dans un datacenter souverain, celui-ci localisé en France et conforme à la législation européenne (cadre RGPD, standards de paiement PCI-DSS, normes de gestion de l'information ISO 27001 et agrément HDS).

Kevin POLIZZI, Président de Jaguar Network :

« Une nouvelle fois, nous démontrons notre capacité à nous positionner comme un partenaire de confiance, en simplifiant l'orchestration et la gestion des applications dans le Cloud. Notre plateforme agile et interconnectée donne naissance à de nouveaux services orientés vers l'avenir (IoT, Smart*, .). Notre solution Cloud Atlas est une véritable révolution sur le marché et nous permet d'accompagner durablement nos clients et partenaires dans leurs projets en leur garantissant les meilleurs outils industriels intégrant les plus hauts standards en matière de sécurité. »

* : SmarCity, SmartIndustrie, SmartBuldings.

