Janus Henderson : qualité, long terme et valorisations doivent guider un investissement dans les émergents

Pour Janus Henderson Investors, un investissement judicieux en 2018 dans les pays émergents se fera à trois conditions : il faudra être intransigeant sur la qualité, maintenir une approche à long terme et appliquer une discipline de valorisation rigoureuse. "Dans ces marchés, nous estimons qu'il est nécessaire d'éviter les sociétés de faible qualité aux valorisations bon marché et les sociétés de croissance aux valorisations excessives. Pour autant, les opportunités d'investissement à long terme dans certains marchés émergents sont nombreuses pour 2018, résume Glen Finegan (Janus Henderson).Ce dernier, en charge des Actions émergentes internationales chez le gestionnaire d'actifs, souligne que les entreprises de ces pays devraient être soutenues sur le long terme par des tendances démographiques favorables. En effet, la croissance de la population et la montée en puissance de la classe moyenne stimulent la demande pour une vaste gamme de produits et services que les consommateurs des pays développés considèrent comme acquis."Un nombre croissant de sociétés qui génèrent la majeure partie de leurs revenus grâce à leurs opérations dans des pays émergents sont bien placées pour bénéficier de ces tendances", veut croire Glen Finegan (Janus Henderson).Cependant, avertit le gérant, la faiblesse de l'état de droit dans certains marchés, avec de nombreux dirigeants politiques et hommes d'affaires indésirables, nécessite d'être vigilants. "Le caractère immature des systèmes juridiques et politiques signifie que les niveaux de volatilité économique et de protection des actionnaires minoritaires sont bien souvent inadaptés. Aussi nous prenons soin de n'investir qu'aux côtés d'actionnaires majoritaires sachant faire preuve d'intégrité et traitant leurs actionnaires minoritaires de façon équitable", précise-t-il.