Janus Henderson recrute sa Directrice de la gestion des risques chez BlackRock

Janus Henderson Investors a annoncé la nomination de Georgina Fogo au sein de son Comité de Direction, en tant que Directrice de la gestion des risques. Actuellement Directrice internationale de la conformité chez BlackRock, elle rejoindra Janus Henderson le 2 juillet 2018 et sera responsable pour l’ensemble de la société de la supervision et du développement des fonctions de risques et de conformité. Elle sera basée au siège londonien de la société. Cette nomination suit le départ en retraite en 2017 de l'ancien Directeur de la gestion des risques, David Kowaski.Georgina Fogo dispose de plus de 15 ans d'expérience dans la gestion et la conformité et a développé et dirigé d'importantes équipes à l'échelle internationale. Georgina a travaillé à la fois en Europe et aux Etats-Unis et connait parfaitement les environnements réglementaires européens et américains. Avant d'être nommée Directrice internationale de la conformité chez BlackRock, elle était Directrice de la conformité pour la région EMEA chez Blackrock. Georgina Fogo a rejoint BlackRock à la suite de la fusion avec Barclays Global Investors (BGI) en décembre 2009, où elle a développé et dirigé les équipes consultatives de conformité sur la région EMEA et les Etats-Unis.