Japan Tobacco rachète le russe Donskoy pour 1,3 milliard d'euros

Le groupe japonais, numéro trois mondial des cigarettes, est en quête d'opportunités à l'international pour compenser la baisse de ses ventes sur son marché intérieur.

L'an dernier le groupe a investi environ deux milliards de dollars en Asie.

Japan Tobacco et ses concurrents Philip Morris International, British American Tobacco (BAT) et Imperial Brands sont confrontés au ralentissement de leurs ventes. En janvier 2017, BAT a racheté le solde de son concurrent américain Reynolds American, créant ainsi le premier groupe de tabac coté, et le secteur devrait poursuivre sa consolidation.

Japan Tobacco, qui produit les cigarettes Winston et Camel, a déclaré vendredi que Donskoy Tabak lui permettrait de porter à 40% sa part du marché russe et que cette acquisition serait immédiatement relutive.

Avec une part de marché de 7% environ, Donskoy Tabak est le quatrième cigarettier russe.

Le marché russe du tabac, qui pèse plusieurs milliards de dollars et est dominé par les groupes étrangers, est confronté depuis quelques années à un durcissement de la législation.

Depuis 2013, le gouvernement a notamment interdit la publicité et le sponsoring événementiel aux cigarettiers, tout en interdisant de fumer dans les lieux publics et en alourdissant la fiscalité sur le tabac.

L'acquisition de Donskoy devrait être finalisée au début du troisième trimestre de l'exercice fiscal 2018 et est soumise à l'approbation des autorités de régulation.

