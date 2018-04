Japon: Fitch maintient la note à A, mais des nuages à l'horizon

Tokyo (awp/afp) - L'agence de notation Fitch a maintenu jeudi inchangée la note d'endettement de long terme du Japon à "A", mais a mis en garde contre "des perspectives de croissance moroses à moyen terme" sur fond de déclin démographique.

"La performance économique s'est améliorée l'an dernier, avec un Produit intérieur brut (PIB) qui s'est renforcé et une déflation persistante qui semble toucher à sa fin", note Fitch dans un communiqué. Elle a assorti son appréciation d'une "perspective stable".

L'économie japonaise a dégagé une croissance de 1,7% en 2017, après 0,9% en 2016. Et elle a enregistré huit trimestres positifs d'affilée, une série inédite depuis la fin des années 1980.

Cette embellie, "qui s'explique par un environnement extérieur bénéfique et des mesures budgétaires et monétaires favorables dans le cadre de la stratégie de relance +Abenomics+", a permis de "garder sous contrôle la trajectoire de la dette publique japonaise", souligne l'agence. S'élevant à 230% du PIB, elle se situe parmi les plus élevées des pays développées.

Toutefois, "à moyen terme le Japon est confronté au défi de soutenir la croissance et de conjurer la déflation liée au vieillissement rapide de la population et au déclin de la main-d'oeuvre", ajoute Fitch qui appelle à mettre en oeuvre "des réformes structurelles plus profondes".

Déjà au premier trimestre 2018, la troisième économie mondiale a montré des signes de faiblesse, avec un essoufflement des exportations et une production industrielle en berne, tandis que l'inflation reste bloquée autour de 1%, loin de l'objectif de la banque centrale de 2%.

Sur l'ensemble de l'année 2018, la croissance devrait ralentir à 1,3%, et même à 0,7% en 2019 du fait de l'effet du relèvement de la taxe sur la consommation, selon les prévisions de Fitch.

"Les récents scandales politiques ont accru l'incertitude" sur la capacité du Premier ministre Shinzo Abe à se maintenir à son poste, "mais le coeur des politiques économiques devrait rester identique", estime par ailleurs l'agence de notation, évoquant aussi les risques liés aux mesures protectionnistes américaines.

