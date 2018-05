Japon: l'excédent courant de mars au plus haut depuis 2007

Tokyo (awp/afp) - Le Japon a affiché en mars son excédent courant le plus élevé depuis mars 2007, dopé par l'amélioration de son surplus commercial, selon des données publiées jeudi par le ministère des Finances.

Sur le mois passé en revue, le surplus s'est élevé à 3.122,3 milliards de yens (24 milliards d'euros), en hausse de 4,2% par rapport à un an plus tôt.

La troisième économie mondiale enregistre ainsi son 45e mois consécutif dans le vert, de quoi nourrir les attaques du président américain Donald Trump sur les échanges jugés déséquilibrés entre les deux pays.

L'excédent commercial a progressé de 37,6% à 1.190.7 milliards de yens, les exportations de marchandises ayant augmenté de 3,7% à 7.447,9 milliards de yens, tandis que les importations fléchissaient légèrement (-0,9% à 6.257,2 milliards de yens).

La hausse des cours du pétrole, qui ont bondi mercredi à leur haut niveau depuis novembre 2014, devrait cependant contribuer à renchérir les importations dans les mois à venir, selon Hiroaki Muto, économiste au centre de recherche Tokai Tokyo, cité par l'agence Bloomberg News.

Le compte des revenus primaires, qui reflète les gains liés aux investissements à l'étranger, a en revanche vu son surplus diminuer (-6% à 2.105,3 milliards de yens), affecté par l'appréciation du yen sur la période qui diminue mécaniquement les revenus encaissés en dehors de l'archipel une fois convertis en monnaie nippone.

Le compte des services a lui aussi réduit son excédent (-15,3% à 193,1 milliards de yens).

Par ailleurs, le ministère a publié les chiffres pour l'ensemble de l'exercice d'avril 2017 à mars 2018: sur la période, l'excédent courant japonais s'est établi à 21.736,2 milliards de yens (+3,4% sur un an), un niveau inédit depuis l'année budgétaire 2007/2008.

La balance des transactions courantes est un bon indicateur de la situation d'une économie par rapport au reste du monde, car elle prend en compte non seulement les échanges de biens mais aussi ceux des services, ainsi que les revenus liés aux investissements directs et ceux du travail, les transferts courants entre résidents et non résidents (prestations sociales, aide alimentaire par exemple).

afp/rp