Japon: la production industrielle stable en février (chiffres révisés)

Tokyo (awp/afp) - La production industrielle au Japon est finalement restée stable en février, au lieu du rebond de 4,1% sur un mois précédemment annoncé, selon des chiffres révisés publiés mardi par le ministère de l'Industrie.

Le ministère ne précise pas les raisons de cette importante différence avec les premiers chiffres publiés fin mars.

Cette stagnation intervient après le fort recul de janvier (-6,8%), qui avait été précédé par trois mois consécutifs de hausse de cet indicateur, fortement variable d'un mois sur l'autre en raison des ajustements en temps réel des cadences des chaînes de production.

Selon un sondage dévoilé précédemment par le Meti (Ministry of Economy, Trade and Industry), les industriels s'attendent à un retour de la croissance de la production des usines japonaises en mars (+0,9%) et en avril (+5,2%).

Dans le détail les livraisons de biens manufacturés ont reculé de 0,2% (au lieu d'une progression de 2,2%) en février, tandis que les stocks ont augmenté de 0,5% (au lieu de 0,9%).

afp/al