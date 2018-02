Japon: le déficit commercial s'est réduit de 13,6% en janvier

Tokyo (awp/afp) - Le Japon a enregistré son premier déficit commercial depuis huit mois en janvier en raison de la hausse des importations d'énergie et de matières premières, mais il s'est réduit de 13,6% par rapport à janvier 2017.

Selon les chiffres publiés lundi par le ministère des Finances, le déficit s'est établi à 943,4 milliards de yens (7,1 milliards d'euros au cours actuel), légèrement inférieur aux attentes des analystes, contre 1.091,8 milliards un an plus tôt.

Les arrivages en provenance de l'étranger ont progressé de 7,9% à 7.028,9 milliards de yens, tirés par les achats de ressources énergétiques (produits pétroliers +15,1%, gaz naturel liquéfié +11,5%) et de matières premières (minerais et métaux non ferreux +29,1%).

Dans le même temps, les exportations ont augmenté de manière plus importante (+12,2% sur un an) à 6.085,5 milliards de yens, emmenées par les équipements industriels et électriques (machines, semi-conducteurs, etc.) et les équipements de transports (voitures, poids lourds).

Le Japon a bénéficié d'un yen plus fort par rapport au dollar qu'en janvier 2016, a précisé le ministère dans un communiqué, ce qui a réduit le coût de ses importations.

Il s'agit du premier déficit mensuel enregistré par la troisième économie mondiale depuis mai 2017. Sur l'ensemble de l'année dernière, l'excédent commercial du Japon s'était réduit malgré de solides exportations, pénalisé par l'affaiblissement du yen sur la période et la hausse du prix du pétrole.

"Il faut plus regarder les exportations que la balance commerciale pour se faire une idée de la croissance économique, et en ce sens, le Japon va bien. Les exportations augmentent à la fois en volume et en valeur, donc il s'agit de bons résultats", a commenté Yuichi Kodama, chef économiste chez Meiji Yasuda Life Insurance à Tokyo, cité par Bloomberg News.

Par grandes zones géographiques, le Japon a vu son déficit commercial avec la Chine se réduire de 36,5%, grâce à une forte hausse des exportations.

En revanche, son excédent commercial avec les Etats-Unis s'est replié de 12,3% du fait des importations de produits pétroliers ou de produits chimiques.

