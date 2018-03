Japon: net rebond de la production industrielle, chômage toujours bas

Tokyo (awp/afp) - La production industrielle a nettement rebondi en février, tandis que le taux de chômage a légèrement augmenté, tout en se maintenant à ses niveaux les plus bas en 25 ans, selon des statistiques publiées vendredi par le gouvernement.

La production des usines de l'archipel a progressé de 4,1% en février sur un mois, après avoir plongé de 6,8% en janvier, ce qui représentait le repli le plus important depuis le séisme et le tsunami de mars 2011.

Ce chiffre est légèrement inférieur aux estimations des économistes du consensus Bloomberg, qui anticipaient une hausse de 5%.

Dans le détail, les livraisons de biens manufacturés ont avancé de 2,2%, et les stocks de 0,9%.

Selon un sondage mené par le Meti (Ministry of Economy, Trade and Industry), les industriels s'attendent à de nouvelles augmentations en mars (+0,9%) et avril (+5,2%), mais ces prévisions sont généralement à prendre avec prudence.

Le taux de chômage s'est par ailleurs établi en février à 2,5% de la population active, contre 2,4% un mois plus tôt, alors que la troisième économie mondiale connaît une pénurie de main-d'oeuvre dans un contexte de déclin démographique.

Parallèlement, les conditions d'emploi sont restées extrêmement favorables, avec 158 offres pour 100 demandes en février, même si ce ratio s'inscrit en léger recul par rapport à janvier (159 offres pour 100 demandes). C'est la première fois depuis septembre 2012 qu'il baisse, selon l'agence de presse Kyodo.

Ces bonnes performances occultent cependant d'importantes disparités selon les secteurs et régions, ainsi que l'essor des emplois précaires.

Le Japon jouit d'une phase de croissance à la longueur inédite depuis l'éclatement de la bulle financière et immobilière à la fin des années 1980 (huit trimestres consécutifs), à la faveur de la stratégie de relance "abenomics" instaurée fin 2012 par le Premier ministre Shinzo Abe et d'une conjoncture mondiale positive.

Mais l'inflation demeure faible sur fond de consommation des ménages morose. Les prix (hors denrées périssables) ont progressé de seulement 1% en février, d'après des chiffres diffusés la semaine dernière, à mi-chemin de l'objectif de la Banque du Japon (BoJ).

Son gouverneur Haruhiko Kuroda, qui s'apprête à entamer un deuxième mandat de cinq ans, a promis de maintenir son ambitieuse politique d'assouplissement monétaire jusqu'à ce qu'il parvienne à ses fins. Il vise désormais 2019/20, alors qu'il s'était initialement fixé 2015 comme horizon.

afp/rp