Jean-Louis Scandella rejoint Ostrum Asset Management, un affilié de Natixis Investment Managers, le 3 avril 2018 en tant que Directeur des gestions actions/Equity Chief Investment Officer. Il aura pour mission de renforcer les compétences en gestion actions européennes et émergentes et de repositionner l'offre pour chercher à délivrer les meilleurs résultats d'investissement possibles aux clients.Jean-Louis Scandella supervisera les équipes de gestion actions basées à Paris et Singapour, composées de 27 experts, qui gèrent aujourd'hui plus de 23,6 milliards d'euros pour des clientèles institutionnelles, particuliers et distributeurs externes.Jean-Louis Scandella sera rattaché à Ibrahima Kobar, directeur général délégué, directeur des gestions et membre du Comité exécutif d'Ostrum Asset Management.Jean-Louis Scandella a débuté sa carrière en 1990 comme analyste financier sell-side à Paris. En 1992, il intègre la banque d'investissement de la Société Générale à Francfort puis y développe à Londres l'activité Société Générale European Emerging Markets. En 2006, il rejoint Comgest en tant que gérant actions émergentes puis, en 2014, il est nommé directeur des gestions actions chez Barings Asset Management à Londres.Jean-Louis Scandella, 54 ans, est titulaire d'une maîtrise de littérature allemande de l'Université Paris-Sorbonne (Paris IV) et est diplômé de l'Institut des Etudes Politiques de Paris. Il est par ailleurs titulaire d'un DEA en Histoire Ancienne de l'Université de Paris I Panthéon Sorbonne.