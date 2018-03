Jean-Yves Le Drian la semaine prochaine au Burkina Faso

PARIS, 6 mars (Reuters) - Le chef de la diplomatie française a annoncé mardi qu'il se rendrait la semaine prochaine au Burkina Faso, théâtre d'une double attaque djihadiste meurtrière.

Le groupe malien GSIM (Groupe de soutien à l'islam et aux musulmans), lié à Al Qaïda, a revendiqué l'attaque qui a visé vendredi dernier l'état-major des forces armées burkinabè et l'ambassade de France à Ouagadougou, faisant 16 morts et 80 blessés.

"Je vais m'y rendre la semaine prochaine pour témoigner notre solidarité à l'égard des personnels de l'ambassade et aussi à l'égard des forces burkinabè, puisque vous savez que l'un des gendarmes qui gardait l'ambassade a été tué", a dit Jean-Yves Le Drian lors d'une audition devant la commission des Affaires étrangères de l'Assemblée nationale. (Sophie Louet)