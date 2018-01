Jérusalem-Est doit être la capitale d'un Etat palestinien, dit le roi Abdallah

Le roi Abdallah de Jordanie a fait part dimanche de sa préoccupation auprès du vice-président américain Mike Pence plus d'un mois après la décision des Etats-Unis de reconnaître Jérusalem comme capitale de l'Etat d'Israël.

Le souverain a redit devant son interlocuteur que la partie orientale de la Ville sainte était vouée à devenir la capitale du futur Etat palestinien.

Selon le roi Abdallah, la décision annoncée le 6 décembre Donald Trump risque d'alimenter le radicalisme et les tensions chez les chrétiens et les musulmans.

"Jérusalem est cruciale pour les musulmans et les chrétiens comme elle l'est pour les juifs. Elle est cruciale pour la paix dans la région et cruciale pour permettre aux musulmans de combattre efficacement certaines des causes de la radicalisation", a dit le monarque. (Jeff Mason, Nicolas Delame pour le service français)