Jessye Norman reçoit le Douzième Prix Glenn-Gould

TORONTO, le 17 avril 2018 (GLOBE NEWSWIRE) - L'une des grandes chanteuses de sa génération, renommée pour sa voix extraordinaire et sa polyvalence musicale, Jessye Norman, chanteuse américaine d'opéra et spécialiste du récital, a été choisie comme lauréate du Douzième Prix Glenn-Gould. Tout au long de sa carrière, l'ampleur, la puissance et le lustre de sa voix ont été tout autant acclamés que sa production musicale réfléchie, sa programmation novatrice des classiques et sa défense fervente de la musique contemporaine. Plus de quarante ans après avoir fait ses débuts à l'opéra, Jessye Norman continue de maintenir un programme de représentations chargé, se concentrant à présent sur des récitals et des concerts.

« C'est avec la plus grande humilité et la plus grande gratitude que j'accepte ce magnifique honneur, le Prix Glenn-Gould. J'ai été ravie d'avoir moi-même répondu au téléphone et d'avoir entendu cette merveilleuse nouvelle de première main ! Mon admiration pour le génie artistique de Glenn Gould a commencé très tôt dans mes études et a été soutenue par le fait que Walter Homburger était le premier présentateur à m'inviter à jouer au Canada. Son travail avec Glenn Gould est, bien sûr, légendaire », a déclaré Jessye Norman. « C'est lui qui a fait en sorte que je puisse expérimenter sur film la musique de Bach jouée par un maître du clavier et de l'intellect du plus haut niveau. Merci, Walter. Merci à la Fondation Glenn Gould. Avoir été choisie pour recevoir cette reconnaissance prometteuse est tout simplement un fait à vous couper le souffle ! »

« Nous avons eu une série de discussions très approfondies qui nous ont permis d'affiner graduellement une liste impressionnante de candidats, en gardant toujours à l'esprit l'héritage et l'impact de Glenn Gould en tant qu'artiste unique », commente Viggo Mortensen, Président du Jury du Prix Glenn-Gould. « Le triage qui a duré toute une journée est devenu de plus en plus difficile pour en arriver à une poignée de finalistes, mais notre admiration pour la lauréate du Douzième Prix Glenn-Gould, l'incomparable Jessye Norman, nous a permis de rester unis ».

« Tous les membres de la Fondation Glenn Gould sont plus que ravis de la sélection inspirée faite par le jury de cette année. Jessye Norman est sans aucun doute l'une des grandes vocalistes de notre temps, voire de n'importe quel temps, mais tellement plus. Sa carrière a fourni un modèle positif à d'innombrables artistes issus de milieux défavorisés et elle a surmonté la véritable barrière raciale qui a contrecarré tant de carrières. Son triomphe est une expression du pouvoir de l'art de transcender toutes les frontières humaines », a déclaré Brian Levine, Directeur exécutif de la Fondation Glenn-Gould.

Jessye Norman a fait ses débuts à l'opéra en 1969 au Deutsche Oper Berlin et a depuis été acclamée pour ses représentations dans une grande variété de rôles clés auprès des plus grandes compagnies d'opéra du monde, en récital solo et en concert avec des orchestres éminents du monde entier. Son talent artistique exceptionnel lui a valu la réputation d'être l'une des chanteuses de concert et d'opéra les plus polyvalentes de son temps. Elle a plus de soixante-quinze enregistrements de son répertoire éclectique à son actif. Elle est bien connue pour sa maîtrise de la musique de Richard Strauss, l'un des compositeurs préférés de Glenn Gould. Compte tenu de l'étendue exceptionnelle de sa voix, elle a chanté le répertoire des sopranos, mezzo-sopranos et altos tout au long de sa carrière. Elle a également commencé à chanter du jazz, en concert et dans des collaborations multimédias, et elle a interprété un vaste répertoire de musique contemporaine.

Mme Norman a reçu de nombreux prix et honneurs internationaux, dont le Kennedy Center Honour, cinq prix Grammy, dont le Grammy Lifetime Achievement Award pour musique classique, la National Medal of Arts et plusieurs autres distinctions prestigieuses dont des doctorats honorifiques au niveau de plus de quarante collèges, universités et conservatoires du monde entier.

Reconnue comme mentor dévouée et supportant généreusement de jeunes artistes et de talents émergents, Mme Norman est également admirée pour ses contributions humanitaires et attribue sa citoyenneté et sa sensibilité aux exemples de service communautaire établis par ses parents. Elle a aidé à établir la Jessye Norman School of the Arts dans sa ville natale d'Augusta, en Géorgie et est souvent appelée pour parler de son engagement passionné et de sa défense de l'éducation artistique. Mme Norman siège aux conseils d'administration de nombreuses organisations, notamment la New York Public Library, Carnegie Hall, The Dance Theatre of Harlem, et le Jardin botanique de New York (« The New York Botanical Gardens). Elle est porte-parole nationale du Partnership for the Homeless et membre à vie des Girl Scouts of America.

Jessye Norman a été choisie parmi une liste distinguée de candidats internationaux dans un large éventail de disciplines créatives, nommés par des membres du grand public du monde entier. Mme Norman recevra une prime en espèces de 100 000 dollars (CAD) et la statue du Prix Glenn-Gould de l'artiste canadienne Ruth Abernethy.

Mme Norman choisira un jeune artiste ou un ensemble exceptionnel pour recevoir le Prix « The City of Toronto Glenn Gould Protégé Prize » de 15 000 dollars (CAD), qui incarne les qualités de promesse créative, d'innovation et de potentiel professionnel démontrées par Gould dans sa jeunesse. Le récipiendaire du prix Protégé sera annoncé plus tard cette année. Mme Norman et son protégé(e) recevront leur prix lors d'une cérémonie de gala et leur travail sera honoré à travers une série d'événements publics présentés au cours de l'année prochaine.

Le Jury du douzième Prix Glenn-Gould a été présidé par l'acteur, peintre, poète et musicien nommé aux Oscars, Viggo Mortensen (États-Unis / Danemark) ; le réalisateur de films et directeur d'opéra et de théâtre, lauréat d'un Oscar et d'un Grammy Award, et scénariste accompli François Girard (Canada) ; la chanteuse et actrice Ute Lemper (Allemagne) ; l'écrivain et ancienne juge en chef, la très honorable Beverley McLachlin (Canada) ; la peintre et défenseuse de l'environnement Naeemeh Naeemaei (Iran) ; la soprano acclamée Sondra Radvanovsky (Canada / États-Unis) ; Howard Shore, OC (Canada), compositeur et chef d'orchestre primé aux Oscars ; le virtuose du kora et compositeur Foday Musa Suso (Gambie / États-Unis) ; et le compositeur primé et Président de la China Musicians' Association, Professeur Ye Xiaogang (Chine).

À propos du Prix Glenn-Gould

Symbole international de l'excellence créatrice, le Prix Glenn-Gould est décerné tous les deux ans à une personne vivante pour une contribution unique à vie qui a enrichi la condition humaine à travers les arts. Constituant un hommage à l'art de Glenn Gould et à ses multiples contributions à la culture, le prix favorise le lien vital entre l'excellence artistique et la transformation de la vie. Avec ses principes directeurs Célébration, Inspiration et Transformation, le Prix Glenn-Gould est un symbole d'excellence artistique et de réussite, ouvert à toutes les nationalités et à un large éventail de disciplines créatives. Les lauréats antérieurs incluent Philip Glass (2015), Robert Lepage (2013), Leonard Cohen (2011), Dr. José Antonio Abreu (2008), fondateur d'El Sistema, Pierre Boulez (2002), Yo-Yo Ma (1999), Oscar Peterson (1993) et Lord Yehudi Menuhin (1990). Pour de plus amples informations, consulter www.glenngould.ca.

