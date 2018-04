Jupiter AM juge peu probable une guerre commerciale entre les Etats-Unis et la Chine

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Trump aboie plus qu'il ne mort et en dépit des gros titres récents, les probabilités d'une guerre commerciale généralisée avec la Chine sont minces, affirme Ross Teverson gérant du fonds Jupiter Global Emerging Markets. Malgré la rhétorique protectionniste, un accord raisonnable sur les échanges entre les deux nations prévaudra en définitive, ajoute t-il.La taxe proposée par l'administration Trump sur 60 milliards de dollars US d'importations chinoises et l'annonce consécutive par la Chine d'une taxe en représailles sur les importations américaines ont inquiété de nombreux investisseurs.Toutefois, selon nous, alors qu'une guerre commerciale généralisée serait profondément néfaste pour les actions de part et d'autre du Pacifique, Jupiter AM pense qu'un tel scénario est peu probable.Le gérant a constaté à plusieurs reprises que “Trump aboie plus qu'il ne mort”. A plusieurs occasions, l'administration Trump a choisi d'initier des négociations à partir de positions apparemment extrêmes, peut-être afin de gagner plus de pouvoir dans la négociation, avant de s'accorder finalement sur un compromis.Il y a tout juste un an, les investisseurs prenaient Trump aux mots et considéraient comme probable une sortie de l'ALENA par les Etats-Unis (Accord de libre-échange Nord-Américain). Aujourd'hui, la plupart seront d'accord pour dire que l'issu probable des négociations sur les échanges entre les Etats-Unis, le Mexique et le Canada consisteront simplement à un ensemble d'amendements mineurs à cet accord en place depuis 24 ans.Plutôt que des ennemies économiques, il semble que les relations commerciales entre les Etats-Unis et la Chine soient en meilleure forme que ne le suggèrent les récentes annonces politiques et leur rhétorique, non seulement à cause de ce que le gérant a précédemment observé dans l'exemple de l'ALENA, mais aussi parce que les dirigeants et les représentants officiels chinois ont commencé à proposer des compromis potentiels aux Etats-Unis et aux autres économies majeures bien en amont des annonces tapageuses de la semaine dernière.Plus tôt cette année, le Vice-Premier Ministre Chinois, Liu He, a suggéré à Davos que l'économie chinoise serait plus ouverte aux biens et services étrangers et que la réglementation changera de façon à renforcer la protection de la propriété intellectuelle des sociétés étrangères. Ce dernier point à été répété par le Premier Ministre Li Keqiang la semaine dernière et ce sont de tels développements qui permettent aux deux parties de cette apparente dispute commerciale entre les Etats-Unis et la Chine de " sauver la face " tout en évitant les conséquences mutuellement préjudiciables d'une escalade vers la guerre commerciale.Au final, comme c'est souvent le cas avec Trump, les derniers gros titres sur une guerre commerciale entre les Etats-Unis et la Chine mettent en avant le pire des scénarios, et selon son opinion d'investisseur sur le marché actions, Ross Teverson recommande d'éviter les décisions précipitées en réaction au flux de mauvaises nouvelles concernant les relations commerciales internationales.