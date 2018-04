Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Jupiter Asset Management a annoncé la nomination de Leon Wei en tant qu’analyste crédit au sein de son équipe obligataire. Il rejoindra la société le 3 avril, faisant passer l’effectif de l’équipe de recherche crédit du gestionnaire d'actifs à un total de 7 personnes. Disposant de plus de 8 ans d’expérience en recherche, Leon se concentrera surtout sur les marchés développés à travers une variété de différents secteurs, et contribuera aux orientations fondamentales de la stratégie obligataire unconstrained de Jupiter, en travaillant étroitement avec le gérant de cette stratégie, Ariel Bezalel.Il dispose d'une longue expérience d'analyse sur plusieurs secteurs, et il rejoint Jupiter après avoir travaillé pour le fonds d'investissement Temasek basé à Singapour, où il était Directeur Associé en charge de l'analyse crédits pour les obligations High Yield et les prêts à effet de levier.Leon Wei a commencé sa carrière chez JPMorgan Chase & Co en tant qu'Analyste risque crédits avant de devenir Associé en charge de l'activité restructuration de dette.