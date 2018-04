Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Jupiter a annoncé la nomination de Darren Starr en tant que gérant au sein de son activité solutions alternatives liquides. Il rejoindra la société le 16 avril. Darren Starr a la double nationalité anglaise et américaine et a plus de 10 ans d’expérience dans la gestion de portefeuilles long-short actions US chez UBS, SAC Global Investors et Caxton.Dans son nouveau poste, il travaillera étroitement avec d'autres membres de l'équipe Absolute Return de Jupiter tels que James Clunie, gérant du Unit Trust Jupiter Global Absolute Return domicilié au Royaume Uni et de la SICAV Jupiter Global Levered Absolute Return, ainsi que Mike Buhl-Nielsen, gérant du fonds Jupiter Europa (SICAV).Soumis à l'autorisation des autorités réglementaires, le gestionnaire d'actifs prévoit de lancer plus tard cette année un fonds long/short actions US UCITS géré par Darren Starr.Magnus Spence, Directeur des investissements alternatifs chez Jupiter, a commenté : " Développer et étendre nos solutions alternatives liquides est un objectif stratégique pour Jupiter. Le recrutement de Darren nous permet de renforcer et d'élargir notre présence sur ce secteur. Nous pensons qu'il y a une demande significative des clients pour des stratégies qui ne sont pas corrélées aux performances du marché actions étant donné les niveaux de valorisation actuels, en particulier sur le marché actions américaines. "