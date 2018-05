KALRAY OBTIENT LA PREMIÈRE CERTIFICATION NVME-OF DÉLIVRÉE POUR UNE SOLUTION COMPLÈTE

Un jalon important qui démontre la grande maturité des solutions

de stockage intelligent KTC conçues pour les « data centers » et les architectures « Cloud ».

KALRAY, pionnier des processeurs dédiés aux nouveaux systèmes intelligents, est fier d'annoncer la certification1 de sa solution KTC (« Kalray Target Controller ») par l'organisme NVM Express (NVMe) à travers le laboratoire chargé des essais d'interopérabilité de l'Université du New Hampshire (UNH-IOL), un organisme américain indépendant de tests de conformité des solutions et de l'interopérabilité entre fournisseurs. Cette certification, la première de l'industrie pour une solution système complète, constitue un jalon important pour Kalray. Cela démontre la grande maturité de sa solution KTC pour les « data centers » et son engagement à faire progresser la technologie NVMe.

La hausse du taux d'adoption des disques SSD (« Solid-State Drives » à base de mémoire Flash) au détriment des disques durs (« Hard Disk Drive » ou HDD) a conduit l'industrie à normaliser ce nouveau protocole NVMe (qui s'appuie sur le PCI Express) pour accélérer les transferts de données par 4 000, au moyen de mémoires Flash non volatiles à performance élevée et faible latence.

Eric Baissus, président du directoire de Kalray, a déclaré : « Nous sommes très fiers de cette nouvelle étape majeure franchie par Kalray qui atteste du niveau de maturité de nos solutions sur le marché. Les produits KTC se présentent sous forme de solutions systèmes, tout-en-un, intégrant une carte d'interface réseau, le processeur intelligent Kalray et son logiciel, afin de construire des systèmes de stockage intelligents optimisés pour les data centers. »

Non seulement KTC supporte les protocoles NVM Express, mais il offre des ressources supplémentaires « in-situ » (plus de 100 cœurs disponibles sur les 288 du processeur Bostan de Kalray), permettant de bâtir des solutions de stockage plus intelligentes. Le traitement de données in situ permet en particulier une économie importante de bande passante sur le réseau en exécutant des applications intensives en entrées/sorties, au plus près de la capacité de stockage. Par exemple, des tâches telles le RAID/erasure coding, la déduplication, la compression, le deep learning et l'encryption ou des algorithmes d'intelligence artificielle, peuvent être directement exécutées au niveau du serveur de stockage.

« Nous sommes ravis que le Kalray Target Controller ait obtenu cette certification », a indiqué Timothy Sheehan, directeur des opérations chez Datacenter Technologies, UNH-IOL. « KTC est le premier système de l'industrie réunissant les fonctions réseau et contrôleur de disque NVMe SSD à être inscrit sur la liste des intégrateurs NVMe-oF par l'UNH-IOL. »

La certification NVMe Over Fabrics (NVMe-oF™) de KTC s'applique à RoCE, une interface RDMA (« Remote Direct Memory Access over Converged Ethernet »1). Plus d'informations sur la liste des intégrateurs NVMe www.iol.unh.edu/registry/nvmeof ou sur la page Solutions du site Kalray www.kalrayinc.com/portfolio/solutions/.

Des solutions KTC sont d'ores et déjà disponibles à des fins d'évaluation et seront disponibles à l'achat dès septembre 2018.

À PROPOS DE KALRAY

Kalray est le pionnier des processeurs dédiés aux nouveaux systèmes intelligents. Véritable rupture technologique, les processeurs dits « intelligents » permettent d'analyser à la volée et de manière intelligente des flux très importants d'informations, de prendre des décisions et d‘interagir en temps réel avec l'environnement extérieur. L'usage des processeurs intelligents se démocratise dans des secteurs en forte croissance comme les réseaux informatiques de nouvelle génération (data centers intelligents), les véhicules autonomes ou encore l'équipement de santé, les drones ou les robots. L'offre de Kalray comprend des processeurs ainsi que des solutions complètes (cartes et logiciels). Créé en 2008 par essaimage du CEA, Kalray sert un large éventail de clients, parmi lesquels des fabricants de serveurs, des intégrateurs de systèmes intelligents et des fabricants de produits grand public, incluant des constructeurs automobiles.

À propos de l'UNH-IOL

L'UNH-IOL a pour vocation d'être la première ressource de test au monde pour le réseau de données. Depuis 1988, l'UNH-IOL a développé un banc de test de plusieurs millions de dollars et des solutions de test pour garantir aux entreprises une mise sur le marché rapide et rentable de leurs produits. Les services de l'UNH-IOL répondent aux besoins de l'industrie et permettent des tests variés et complets de conformité et d'interopérabilité de produits réseau, de données, de télécommunications et de stockage. L'industrie s'appuie sur la grande expérience du personnel de l'UNH-IOL, la contribution d'organismes de normalisation, des installations d'une superficie supérieure à 2 600m2, et plus de 100 étudiants qui incarnent l'avenir des tests d'interopérabilité et de vérification.







