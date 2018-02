KEOPSYS QUANTEL Group CHIFFRE D’AFFAIRES ANNUEL : LA CROISSANCE TRADUIT LE SUCCÈS DE L’INTÉGRATION

Regulatory News:

Sur l’ensemble de l’année 2017, le Groupe KEOPSYS QUANTEL (Paris:QUA) a réalisé un chiffre d'affaires consolidé pro forma de 85,1M€ en progression de 5,8% par rapport à 2016. Retraitée de l’appel d’offre de 2,9M€ en Inde facturé au 1er trimestre 2016, la progression est de 9,8%. L’activité du Groupe Keopsys Quantel est notamment portée par le dynamisme du marché des capteurs Lidar sur lequel le Groupe est bien positionné. Compte-tenu de la progression du chiffre d’affaires, il est attendu une amélioration significative de la rentabilité globale du Groupe par rapport à 2016.

Ces chiffres, représentatifs de l’activité du nouveau Groupe Keopsys Quantel suite au rapprochement intervenu le 6 octobre 2017, intègrent les chiffres d’affaires des groupes Keopsys et Quantel en année pleine. Le chiffre d’affaires consolidé du Groupe, intégrant Quantel du 6 octobre 2017 au 31 décembre 2017 en application de la méthode comptable de l’acquisition inversée, ainsi que le chiffre d’affaires sur les anciens périmètres Groupe Quantel et Groupe Keopsys, sont communiqués en annexe.

Chiffre d'affaires consolidé pro forma (1) Chiffre d’affaires (M€) 2016 2017(2) Variation Variation hors

Inde Premier semestre 39,6 40,5 +2,3% +10,5% Deuxième semestre 40,9 44,6 +9,2% +9,2% 12 mois 80,5 85,1 +5,5% +9,8% Dont Industriel et Scientifique 28,3 32,3 +14,5% +14,5% Capteurs Lidar 9,1 10,7 +17,9% +17,9% Défense 12,6 10,4 -17,7% -17,7% Médical 30,5 31,7 +3,9% +14,9% (1) Chiffre d’affaires intégrant l’activité des groupes Keopsys et Quantel en année pleine (2) Chiffres provisoires non audités

La segmentation présente désormais une 4ème activité, « Capteurs Lidar », l’un des domaines de spécialité développé historiquement par le Groupe Keopsys qui connaît une forte croissance. L’activité de Keopsys renforce par ailleurs le segment Industriel et Scientifique du nouveau Groupe et dans une moindre mesure le segment Défense, anciennement nommé « Grands contrats ».

Les tendances observées pour Quantel depuis le début de l’année se confirment pour le Groupe intégré, avec une Division Industrielle et Scientifique dynamique, une baisse anticipée des facturations à l’avancement pour le segment Défense et une reprise de la croissance dans le domaine Médical.

Industriel et Scientifique

La Division Industrielle et Scientifique progresse de 7,1% au 2e semestre par rapport au 2e semestre 2016, après une forte accélération au 1er semestre (+24,1%), avec des ventes soutenues par l’activité en Asie et la montée en capacité de production des Diodes dont le carnet de commandes reste à un niveau élevé.

Capteurs Lidar

L’activité enregistre une forte accélération en 2017 et dépasse le seuil des 10 M€, à 10,7 M€ de chiffre d’affaires (+18% par rapport à 2016). Cette progression traduit l’effet des investissements importants réalisés par différents clients du Groupe dans le développement des véhicules autonomes.

Défense

Le ralentissement de la production et de la livraison sur les grands contrats, Mégajoule et militaire, qui reste conforme aux calendriers fixés, s’est accéléré au 4e trimestre. L’activité du 2e semestre s’inscrit ainsi en baisse de 28,2% par rapport au 2e semestre 2016, à 5,0 M€, à comparer à 5,4 M€ (-4,6%) au S1.

Médical

Les ventes de la Division Médical traduisent un 2e semestre dynamique, notamment grâce au bon accueil et à la montée en production du nouveau laser Easyret. Sur l’année 2017, l’activité est en hausse de 3,9% et de 14,9% hors contrat non récurrent avec l’Inde de 2,9 M€ en 2016,

Perspectives

La dynamisation de l’organisation se poursuit en 2018, avec pour objectif d’optimiser les ressources transversales afin d’accompagner la croissance d’activité et d’améliorer la rentabilité. A ce titre, le Groupe est en train de mutualiser et d’intégrer ses forces commerciales et vient par exemple d’ouvrir une filiale en Pologne, en charge de la commercialisation de l’ensemble des offres en Europe Centrale et Orientale.

Compte-tenu du potentiel de ses marchés et de la dynamique commerciale que connaît le Groupe Keopsys Quantel depuis le rapprochement, l’objectif 2018 est d’atteindre une croissance des ventes au moins équivalente à celle de 2017, hors effet appel d’offre Inde.

Prochaine information : publication des résultats annuels, le 29 mars 2018, avant Bourse

Fondé en 1970, le Groupe Keopsys Quantel s’est imposé au cours des dix dernières années comme l’un des plus grands spécialistes mondiaux de la technologie laser à usages scientifiques (laboratoires de recherche, universités), industriels (production, défense, nouvelles technologies) et médical (ophtalmologie).

Réuni depuis octobre 2017 avec le Groupe Keopsys, le Groupe Keopsys Quantel fort de plus de 400 collaborateurs et 85 M€ de chiffre d’affaires (pro forma 2017) est présent en France, aux USA et au Japon.

Les actions de Quantel sont cotées au compartiment C d’Euronext Paris. FR0000038242 – QUA www.quantel.fr

ANNEXES

Chiffre d'affaires consolidé IFRS (1) Chiffre d’affaires (M€) 2016 2017(2) Variation Premier semestre 8,3 7,7 -7,5% Deuxième semestre 8,9 29,9 +236% 12 mois 17,2 37,6 +119% Dont Industriel et Scientifique 9,3 15,6 +68% Capteurs Lidar 7,2 9,4 +30% Défense 0,6 3,4 +432% Médical - 9,1 N/S (1) Chiffre d’affaires Keopsys intégrant l’activité de Quantel à partir du 06/10/2017 (2) Chiffres provisoires non audités

Chiffre d'affaires Quantel ancien périmètre (1) Chiffre d’affaires (M€) 2016 2017(2) Variation Variation hors

Inde Premier semestre 31,3 32,8 +4,9% +15,7% Deuxième semestre 32,0 32,6 +2,0% +2,0% 12 mois 63,3 65,4 +3,4% +8,5% Dont Industriel et Scientifique 18,9 22,2 +17,4% +17,4% Capteurs Lidar 1,9 2,1 +13,5% +13,5% Défense 12,0 9,5 -21,2% -21,2% Médical 30,5 31,6 +3,9% +14,9% (1) Chiffre d’affaires du périmètre Quantel avant rapprochement avec Keopsys (2) Chiffres provisoires non audités

Chiffre d'affaires Keopsys ancien périmètre (1) Chiffre d’affaires (M€) 2016 2017(2) Variation Premier semestre 8,3 7,7 -7,5% Deuxième semestre 8,9 12,0 +34,8% 12 mois 17,2 19,7 +14,4% Dont Industriel et Scientifique 9,3 10,1 +8,4% Capteurs Lidar 7,2 8,6 +19,1% Défense 0,6 1,0 +49,4% Médical 0,0 0,0 N/S (1) Chiffre d’affaires du périmètre Keopsys avant rapprochement (2) Chiffres provisoires non audités

