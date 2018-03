KERING : COMMUNIQUÉ DE MISE À DISPOSITION DU DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2017

Regulatory News:

Le Document de Référence 2017 a été déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF) le mercredi 28 mars 2018. Il est tenu gratuitement à la disposition du public dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur et peut être consulté sur le site internet de Kering : www.kering.com/fr (rubrique Finance/Information réglementée).

Ce Document de Référence comprend notamment le rapport financier annuel, le rapport du Conseil d’administration sur le gouvernement d’entreprise, les procédures de contrôle interne et de gestion des risques mises en place par la Société et les rapports des Commissaires aux comptes.

