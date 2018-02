KERING : INFORMATION RELATIVE AU COMMUNIQUÉ AD HOC DE PUMA SE

Regulatory News:

Dans le cadre du projet de distribution en nature d’actions PUMA aux actionnaires de Kering (Paris:KER) annoncé le 11 janvier 2018, Kering attire l’attention du public sur le communiqué ad hoc publié par PUMA le 9 février 2018 (« PUMA plans to distribute a one-off dividend of 12.50 EUR per share for the financial year 2017 ») dont une version figure sur son site Internet (http://about.puma.com/en/investor-relations/financial-news/adhoc-news/2018).

À propos de Kering

Groupe mondial de Luxe, Kering développe un ensemble de maisons de luxe dans la mode, la maroquinerie, la joaillerie et l’horlogerie : Gucci, Bottega Veneta, Saint Laurent, Alexander McQueen, Balenciaga, Brioni, Christopher Kane, McQ, Stella McCartney, Tomas Maier, Boucheron, Dodo, Girard-Perregaux, Pomellato, Qeelin et Ulysse Nardin. Kering développe également les marques de Sport & Lifestyle PUMA, Volcom et Cobra. En encourageant l’imagination sous toutes ses formes, Kering permet à ses marques de réaliser leur potentiel de croissance et ouvre la voie à des méthodes plus durables.

Kering a réalisé en 2016 un chiffre d’affaires de 12,385 milliards d’euros et rassemblait plus de 40 000 collaborateurs au 31 décembre. L’action Kering est cotée à Euronext Paris (FR 0000121485, KER.PA, KER.FP).

