KERING : UN NOUVEAU TRIMESTRE DE TRÈS FORTE CROISSANCE DU CHIFFRE D’AFFAIRES

Chiffre d’affaires du Groupe au 1er trimestre 20181 : 3 107,8 M€

+27,1% en données publiées, +36,5% en comparable

« Kering (Paris:KER) a maintenu une excellente dynamique de ses ventes au premier trimestre. Fort de son nouveau statut de pure player du Luxe, le Groupe réalise une surperformance par rapport à un marché qui reste bien orienté. Gucci, Saint Laurent et Balenciaga se distinguent, au sein d’un Groupe qui enregistre une croissance très soutenue dans son ensemble. Pour le restant de l’année, nous faisons face à des bases de comparaison élevées et à des effets de change défavorables, mais demeurons confiants dans l’aptitude de nos Maisons à faire mieux que leur marché, portées par leur capacité d’innovation et leur audace créative. »

François-Henri Pinault, Président-Directeur général

Chiffre d’affaires total des Maisons en très forte hausse (+36,8% en comparable) en dépit de bases de comparaison élevées. Croissance organique saine, équilibrée entre les régions, les nationalités et les canaux de distribution

Trajectoire de croissance toujours spectaculaire de Gucci (+48,7% en comparable)

Progression soutenue des ventes d’Yves Saint Laurent (+19,6% en comparable)

Poursuite de la mise en œuvre du plan d’actions chez Bottega Veneta (+0,7% en comparable)

Très forte croissance des Autres Maisons (+37,9% en comparable), tirée par la dynamique exceptionnelle de Balenciaga. Bonnes tendances d’Alexander McQueen, des Maisons de Joaillerie et des Manufactures Horlogères

1 Puma, Volcom et Stella McCartney sont présentés au 1er trimestre 2018 comme Activités abandonnées, conformément à la norme IFRS 5.

(En millions d’euros) T1 2018 T1 2017(1) Variation en réel Variation en

comparable(2) Total Maisons 2 999,3 2 352,5 +27,5% +36,8% Gucci 1 866,6 1 354,0 +37,9% +48,7% Yves Saint Laurent 408,2 364,4 +12,0% +19,6% Bottega Veneta 261,2 280,4 -6,8% +0,7% Autres Maisons 463,3 353,7 +31,0% +37,9% Corporate et autres 108,5 92,9 +16,8% +27,2% KERING - Activités poursuivies 3 107,8 2 445,4 +27,1% +36,5%

(1) Chiffres retraités de Puma, Volcom et Stella McCartney (IFRS 5).

(2) A périmètre et taux de change comparables.

Le chiffre d’affaires du Groupe affiche une croissance remarquable, à +27,1% en données publiées et à +36,5% en comparable, atteignant 3 107,8 millions d’euros. Cette forte progression, enregistrée dans un contexte de marché favorable, est équilibrée sur l’ensemble des canaux de distribution. La dynamique des ventes de nos Maisons dans le réseau de distribution en propre se poursuit (+39,9% en comparable), avec une croissance à deux chiffres dans toutes les zones géographiques, notamment en Amérique du Nord (+54,3% en comparable) et en Asie-Pacifique (+42,2% en comparable). Les ventes en ligne de nos Maisons ont plus que doublé sur le trimestre. Le chiffre d’affaires réalisé dans le réseau Wholesale, au sein duquel leurs collections ont été accueillies avec enthousiasme, a augmenté de +30,5% en comparable.

Gucci : croissance toujours remarquable

Gucci réalise une nouvelle fois un excellent trimestre à tous égards. La Maison affiche un chiffre d’affaires de 1 866,6 millions d’euros, en hausse de +37,9% en données publiées et de +48,7% en comparable. La croissance est équilibrée. Les ventes réalisées dans le réseau de magasins en propre, au sein duquel toutes les catégories de produits et toutes les nationalités enregistrent une croissance à deux chiffres, augmentent de +50,4% en comparable. Le chiffre d’affaires progresse très fortement sur l’ensemble des zones géographiques, notamment en Amérique du Nord (+64,4%) et en Asie-Pacifique (+49,4%), en dépit de bases de comparaison élevées. Les ventes en ligne de la Maison, tirées par les Etats-Unis, affichent une croissance à trois chiffres. Le succès des collections se reflète aussi dans le réseau Wholesale (+43,6%).

Yves Saint Laurent : poursuite d’une dynamique de très forte croissance

Avec un chiffre d’affaires s’établissant à 408,2 millions d’euros, en augmentation de +12,0% en données publiées et de +19,6% en comparable, la croissance d’Yves Saint Laurent se poursuit à un rythme élevé. Les nouvelles lignes comme les lignes permanentes reçoivent un excellent accueil du marché. Les ventes en magasins en propre progressent de +15,5%, tirées par de fortes hausses en Amérique du Nord (+27,0%), en Asie-Pacifique (+23,6%) et au Japon (+22,9%). Le réseau Wholesale affiche une fois encore une forte croissance (+32,3%), tirée par l’Europe de l’Ouest.

Le défilé Automne/Hiver 2018/2019, qui s’est tenu le 27 février dernier au Trocadéro, a encore confirmé le statut iconique de la Maison parisienne.

Bottega Veneta : poursuite du redéploiement

Le chiffre d’affaires de Bottega Veneta s’établit à 261,2 millions d’euros, en baisse de -6,8% en données publiées et en augmentation de +0,7% en comparable. Les ventes réalisées dans le réseau de distribution en propre progressent de +1,7%, sous l’impulsion des dynamiques positives en Amérique du Nord (+10,6%), en Asie-Pacifique (+5,8%) et au Japon (+6,1%). Les nouveautés sont bien accueillies et le Prêt-à-Porter enregistre des tendances positives. Le réseau Wholesale affiche une légère baisse sur le trimestre.

La Maison continue d’optimiser son réseau de magasins et de renforcer sa visibilité grâce à une communication pensée en priorité pour le digital.

Autres Maisons : croissance soutenue

Le chiffre d’affaires des Autres Maisons atteint 463,3 millions d’euros, en hausse de +31,0% en données publiées et de +37,9% en comparable. Toutes les zones géographiques contribuent à cette progression en comparable.

Les ventes des Maisons de Couture & Maroquinerie augmentent très fortement, tirées par l’excellente performance de Balenciaga, dont le Prêt-à-Porter et les Chaussures poursuivent leur croissance exceptionnelle. Alexander McQueen a également enregistré des tendances très positives sur l’ensemble des régions dans son réseau de distribution en propre.

Les Maisons de Joaillerie et les Manufactures Horlogères ont réalisé un très bon trimestre. Le renforcement du positionnement de Boucheron, Pomellato et Qeelin porte ses fruits, grâce à de nouvelles collections, à l’extension de lignes iconiques, et aux investissements réalisés en communication et dans le réseau de magasins. Les Manufactures Horlogères ont quant à elles réalisé une bonne performance sur le trimestre.

*

« Corporate et autres »

Le chiffre d’affaires de la ligne « Corporate et autres » affiche une forte croissance ce trimestre, grâce aux progrès réalisés par Kering Eyewear. Cette entité poursuit son déploiement avec succès, et les collections de la licence Cartier, dont les ventes sont consolidées pour la première fois dans le chiffre d’affaires, ont été reçues avec enthousiasme. Grâce à une organisation stable et une infrastructure renforcée, Kering Eyewear a su s’imposer auprès des distributeurs.

FAITS MARQUANTS ET ANNONCES INTERVENUS DEPUIS LE 1ER JANVIER 2018

Projet de distribution exceptionnelle en nature d’actions PUMA aux actionnaires de Kering

Le Conseil d’administration de Kering du 11 janvier 2018 a décidé de proposer à l’Assemblée générale du 26 avril 2018 appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2017, l’approbation d’une distribution exceptionnelle de dividende en nature sous la forme d’actions PUMA SE (« PUMA »), à concurrence de 1 action PUMA pour 12 actions Kering détenues. Cette distribution, si elle est approuvée, sera mise au paiement le 16 mai 2018. A l’issue de cette opération, le groupe Kering conservera 15,85% du capital en circulation et des droits de vote de PUMA. Cette distribution aura pour principale conséquence la perte de contrôle de PUMA à la date de paiement du dividende.

Accord entre Kering et Mlle Stella McCartney pour la cession par Kering et l’acquisition par Mlle Stella McCartney de la participation du Groupe dans sa marque éponyme

Le 28 mars 2018, Mlle Stella McCartney et Kering ont annoncé conjointement avoir conclu un accord sur la cession par Kering et l’acquisition par Mlle Stella McCartney de la participation de 50% de Kering dans Stella McCartney Ltd. Mlle Stella McCartney deviendra ainsi l’unique propriétaire de sa marque.

Processus de cession de Volcom

Le 6 avril 2018, Kering a annoncé avoir acté que Volcom n’est plus un actif stratégique et avoir entamé un processus de cession.

Inauguration du Gucci ArtLab

Le 19 avril 2018, Gucci a inauguré à Florence le « Gucci ArtLab », une plateforme de fabrication dédiée à la Maroquinerie et aux Chaussures, associant un centre de production et des laboratoires de Recherche & Développement. Cette plateforme permettra d’internaliser la production de l’ensemble des prototypes et échantillons, et d’une part croissante de la Maroquinerie et des Chaussures.

Chiffre d’affaires du premier trimestre 2018

Chiffre d’affaires des Activités abandonnées au premier trimestre 2018

(En millions d’euros) T1 2018 T1 2017 Variation en réel Variation en

comparable(3) Puma 1 135,2 1 008,9 +12,5% +21,4% Autres activités 106,2 119,8 -11,4% -4,9%

(3) A périmètre et taux de change comparables.

