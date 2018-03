KLEPIERRE éconduit par Hammerson, le titre souffre

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Les informations publiées par le « Times » durant la nuit ont forcé Klépierre à sortir du bois. Ainsi, la foncière française a confirmé son offre « indicative et amicale » de près de 5 milliards de livres sterling visant à l’acquisition de son homologue britannique Harmmerson. Une annonce qui a fait exploser le cours de la cible à Londres (+24,5% à 544,20 pence) mais s’est révélée bien moins favorable pour le chasseur à Paris (-3,71% à 33,47 euros). En effet, Hammerson a rejeté l’offre.De ce fait, les investisseurs redoutent l'engrenage de surenchère dans lequel pourrait être entrainé Klépierre pour parvenir à ces fins.Dans le détail, la proposition de Klépierre - réalisée le 8 mars dernier - est de 615 pence par action ordinaire de Hammerson. Celle-ci représente une prime d'environ 40,7 % par rapport au cours d'Hammerson vendredi dernier, sachant que la rémunération proposée consisterait en la remise d'une combinaison de numéraire et de titres de Klépierre.Une offre jugée sous-évaluée par Hammerson qui l'a rejetée moins de 24 heures après l'avoir reçue. Jefferies explique que la faiblesse du cours d'Hammerson (-20% depuis le début de l'année) a constitué une fenêtre d'ouverture pour Klépierre. Selon le broker américain, l'opération ferait sens, puisqu'elle permettrait à Klépierre de s'implanter sur le marché britannique, lui qui est déjà présent dans 16 pays en Europe, où il possède une centaine de centres commerciaux.Par ailleurs, la proposition de Klepierre recèle un détail d'importance. Elle porte en effet sur " le périmètre actuel " d'Hammerson. Elle viserait ainsi à mettre en échec le projet de fusion entre ce dernier et son compatriote Intu Properties.Quoiqu'il en soit, face au refus d'Hammerson, Klépierre devra préciser ses intentions avant le 16 avril,17 heures, au plus tard. Soit la foncière dépose une offre ferme visant Hammerson, soit elle renonce. Suspense…