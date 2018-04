Kaliop continue à investir pour développer son offre autour de la transformation digitale et de l'innovation

Le groupe, qui a fêté l'an dernier ses 15 ans, accélère le développement de son expertise "digital first", centrée sur l'utilisateur final.

Une année 2017 extrêmement riche

L'excellente dynamique du groupe a été reconnue à plusieurs reprises au cours de l'année. Bpifrance et la Direction Générale des Entreprises ont ainsi choisi Kaliop pour faire partie des 60 PME françaises à avoir intégré en 2017 leur programme "Accélérateur PME". Kaliop a également été classé dans le top FT1000 des entreprises à plus forte croissance en Europe, élaboré par le Financial Times.

Le groupe a par ailleurs largement développé son offre avec la sortie officielle du back-end Kuzzle incubé par Kaliop, ainsi que le lancement de son offre de formation, Kaliop Training . L'entrée au capital de So Facto, spé­cia­li­ste des so­lu­tions de fac­tu­ra­tion et d'édi­tion de do­cu­ments dé­ve­lop­pées à par­tir du CRM Sa­les­force, permet également d'ajouter une nouvelle corde à l'arc du spécialiste de la transformation digitale.

Signe de l'évolution de la société, l'année 2017 s'est finie par une forte expansion des locaux de Kaliop, avec le doublement de sa surface et l'ouverture d'un second site à Montpellier, ainsi que l'agrandissement de son site parisien.

De belles perspectives de développement pour 2018

Le groupe continuera en 2018 à étoffer son expertise digitale pour créer des solutions numériques cross-canal, innovantes et performantes.

"2018 sera une année importante pour le groupe Kaliop, commente Pierre Deniset, Président de Kaliop. Nous continuons à investir pour proposer les services plus innovants à nos clients et ainsi répondre à leurs enjeux autour de la transformation numérique et de l'amélioration de l'expérience utilisateur."

Le groupe va accélérer son développement en digital commerce, mais aussi en Run (exploitation et amélioration continue des applications). L'innovation, ADN de l'entreprise, est "dopée" par lancement d'un lab dédié et une nouvelle dynamique donnée aux partenariats dans son écosystème.