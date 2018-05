Kering : Décryptage du palmarès du CAC 40 à la clôture - Mardi 08 mai 2018 La plus forte hausse

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

(+1,57% à 485,50 euros)Jefferies a maintenu sa recommandation d'Achat sur Kering tout en faisant passer son objectif de cours de 460 à 560 euros. Le bureau d'études salue la dynamique plus solide que prévu sur Gucci et se montre très optimiste pour les marges du groupe. Jefferies estime que la marque phare de Kering est idéalement placée pour continuer à bénéficier des deux "drivers" clés du secteur du luxe : les millenials et l'Asie. L'analyste s'attend à ce que la folle croissance de Gucci, et donc de Kering, se prolonge jusqu'en 2020. A plus court terme, il note que le "newsflow" autour de Kering va rester très positif cette année, entre la sortie de Puma et la journée investisseurs du mois de juin.