Kim Jong Un déclare la Corée puissance nucléaire et tend la main au Sud

Kim Jong Un a déclaré lundi que les Etats-Unis n'étaient plus en mesure d'attaquer la Corée du Nord, devenue selon lui une puissance nucléaire capable de frapper l'ensemble du territoire américain, mais il a aussi tendu la main à la Corée du Sud avec laquelle il s'est dit prêt à entamer un dialogue.

Lors de ses voeux du Nouvel an, le dirigeant nord-coréen a assuré que Pyongyang n'utiliserait ses armes atomiques que si sa sécurité est menacée, tout en promettant de poursuivre le déploiement opérationnel de ses têtes nucléaires et de ses missiles balistiques.

"L'ensemble des Etats-Unis est à portée de nos armes nucléaires et il y a toujours un bouton nucléaire sur mon bureau. C'est la réalité, pas une menace", a déclaré Kim Jong Un lors de son discours retransmis à la télévision.

Le dirigeant nord-coréen a aussi tendu la main à Séoul en disant souhaiter une amélioration des relations et l'ouverture d'un dialogue entre les deux Corées.

"Concernant les relations Nord-Sud, nous devrions réduire les tensions militaires dans la péninsule coréenne pour créer un environnement pacifique", a-t-il déclaré. "Le Nord comme le Sud devraient faire des efforts."

Kim Jong Un a ajouté envisager l'envoi en février prochain d'une délégation nord-coréenne aux Jeux olympiques d'hiver de Pyeongchang, en Corée du Sud, dont il a dit souhaiter la réussite.

"La participation de la Corée du Nord aux Jeux d'hiver serait une belle occasion de montrer l'unité du peuple et nous espérons que les Jeux seront un succès. Des responsables des deux Corées pourraient discuter rapidement de cette possibilité", a-t-il dit.

Le président sud-coréen Moon Jae-in, favorable au dialogue avec le Nord, a estimé que la participation de la Corée du Nord aux JO garantirait la sécurité de l'évènement et a proposé le mois dernier que la Corée du Sud et les Etats-Unis repoussent à cet effet d'importants exercices militaires conjoints considérés par Pyongyang comme une provocation. (Soyoung Kim et Josh Smith; Tangi Salaün pour le service français)