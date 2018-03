Knot (BCE) confiant dans l'objectif d'inflation de la BCE

BUENOS AIRES, 18 mars (Reuters) - Le président de la banque centrale néerlandaise Klaas Knot s'est dit dimanche très confiant dans le fait que l'inflation dans la zone euro parvienne à atteindre l'objectif d'un peu moins de 2% fixé par la Banque centrale européenne "à un certain moment".

"L'inflation a été a plutôt stable, donc cela me donne une grande confiance dans le fait qu'elle va augmenter et qu'à un certain moment, elle s'approchera de la définition de la stabilité des prix", a dit Klass Knot, qui passe pour un rigoriste au sein du Conseil des gouverneurs de l'institut de Francfort.

Klaas Knot participera au G20, qui se tient en Argentine à partir de lundi. (Francesco Canepa Catherine Mallebay-Vacqueur pour le service français)