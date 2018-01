Korian : Bilan semestriel du contrat de liquidité au 31 décembre 2017

Regulatory News:

Au titre du contrat de liquidité confié par Korian (Paris:KORI) à Natixis, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité à la date du 31 décembre 2017 :

38 854 actions Korian ;

3 524 999,21 €.

Lors du dernier bilan semestriel (30 juin 2017), les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

41 424 actions Korian ;

3 401 168,85 €.

Il est rappelé que lors de sa mise en œuvre au 1er juillet 2015, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

85 266 actions Korian ;

1 805 872,05 €.

Prochaine communication : 7 février 2018 après bourse

Chiffre d’affaires annuel 2017

À PROPOS DE KORIAN

Korian, expert des services d’accompagnement et de soins dédiés aux seniors, gère le premier réseau européen de maisons de retraite médicalisées, de cliniques spécialisées, de résidences services, de soins et d’hospitalisation à domicile avec 715 établissements. Présent dans quatre pays (France, Allemagne, Belgique et Italie), le Groupe dispose à fin décembre 2016 d'une capacité d'accueil de près de 72 000 lits et emploie près de 47 000 collaborateurs.

Pour plus d’information, merci de consulter le site Internet : www.korian.com

Korian est cotée sur le compartiment A d’Euronext Paris depuis novembre 2006 et fait partie des indices suivants : SBF 120, CAC Health Care, CAC Mid 60, CAC Mid & Small et MSCI Global Small Cap

Ticker Euronext : KORI - ISIN : FR0010386334 – Reuters : KORI.PA – Bloomberg : KORI.FP

