Korian: chiffre d'affaires trimestriel en hausse, tiré par l'international

Paris (awp/afp) - Le groupe Korian, numéro un européen des maisons de retraite, a annoncé mercredi une hausse de 5,5% de son chiffre d'affaires au premier trimestre, à 806 millions d'euros, grâce à un développement soutenu à l'international.

En données organiques - hors effets de change et variations de périmètre - le chiffre d'affaires consolidé a progressé de 2,7% de janvier à mars, a précisé la société dans un communiqué.

Et Korian "confirme ses objectifs" annuels annoncés le 14 mars, à savoir l'ouverture de 2500 nouveaux lits et une croissance de l'activité supérieure à 5,5%.

Au premier trimestre, la croissance a été portée par "l'accélération de la croissance en France (+3% en données publiées, +2,5% en données comparables) et la poursuite d'une croissance très soutenue à l'international (+8,2% en données publiées et +2,9% en données comparables)", souligne Korian, qui a fusionné en 2014 avec le numéro trois français Medica.

Sur le premier trimestre, le parc exploité par Korian s'est accru d'environ 650 unités, dont plus de la moitié en France.

A l'international, le chiffre d'affaires est de 406 millions d'euros, et représente désormais 50,3% du chiffre d'affaires total.

L'Allemagne, premier marché étranger du groupe avec un chiffre d'affaires de 224 millions d'euros au premier trimestre, a notamment affiché une croissance organique de 3,3%.

Le chiffre d'affaires de l'Italie a progressé de 9,1% grâce à la contribution des établissements acquis en 2017, et la Belgique affiche un chiffre d'affaires en augmentation de 20,4%, "sous l'effet notamment de l'entrée en périmètre des deux portefeuilles d'établissements".

Dans l'Hexagone, le chiffre d'affaires s'élève à 400 millions d'euros, porté par une croissance organique de 2,5% et l'intégration de la société Ages & Vie, spécialisé dans la colocation des seniors.

Le pôle Senior (maisons de retraite médicalisées) "a continué à bénéficier de la bonne tenue des prix moyens journaliers, soutenue notamment par la stratégie d'enrichissement de l'offre de services proposés aux résidents".

Concernant le pôle santé, (composé majoritairement de cliniques de soins de suite et de réadaptation), "le déploiement de l'activité ambulatoire va s'intensifier à partir du second trimestre avec un total de 11 ouvertures d'hôpitaux de jours prévues sur l'exercice", rappelle Korian.

Créée en 2003, la société revendique "le premier réseau européen de maisons de retraite médicalisées, de cliniques spécialisées, de résidences services, de soins et d'hospitalisation à domicile avec 715 établissements". Elle dispose d'une capacité d'accueil de près de 75'000 lits dans quatre pays (France, Allemagne, Belgique et Italie) et emploie près de 49'000 salariés.

afp/buc