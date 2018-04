Kuroda: La BoJ restera ultra-accommodante

L'économie japonaise continuera de croître modérément, portée par les dépenses des ménages, a observé Kuroda jeudi.

"L''output gap' (écart entre la production réelle et la production potentielle) s'améliorant et les anticipations d'inflation à moyen et long termes s'affermissant, nous pensons qu'il y aura une accélération tendancielle de l'inflation vers les 2%", a déclaré le gouverneur lors d'une réunion trimestrielle des antennes régionales de la banque centrale.

La BoJ poursuivra une politique ultra-accommodante "en tant que de besoin pour atteindre avec certitude et sur la durée" son objectif.

L'institut d'émission observe cependant que des entreprises se plaignent de la pénurie de main d'oeuvre qualifiée.

La croissance du Japon a été de 1,6% annualisé sur le trimestre d'octobre à décembre, un huitième trimestre de croissance d'affilée, grâce à une solide demande internationale.

Toutefois, l'inflation mesurée par les prix de détail hors produits alimentaires frais n'a été que de 1,0% annuel en février, les augmentations de salaires étant insuffisantes pour doper les dépenses des ménages.

(Leika Kihara; Wilfrid Exbrayat pour le service français, édité par)