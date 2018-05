L'AFT compte émettre jusqu'à 9,25 mds d'euros d'OAT et d'OAT indexées le 17 mai

PARIS (Agefi-Dow Jones)--L'Agence France Trésor (AFT) compte émettre entre 6,5 milliards et 7,5 milliards d'euros d'obligations assimilables du Trésor (OAT) lors de son adjudication mensuelle prévue le 17 mai.

L'AFT prévoit également d'allouer le même jour des OAT indexées sur l'inflation en France (OATi) et dans la zone euro (OATei) pour un montant total de 1,25 milliard à 1,75 milliard d'euros.

Voici les détails de l'adjudication à venir:

Date of auction May 17, 2018 Issue 0.00% February 25, 2021 OAT Amount on offer (*) EUR6.5 billion-EUR7.5 billion Settlement date May 21, 2018 Date of auction May 17, 2018 Issue 0.00% March 25, 2023 OAT Amount on offer (*) EUR6.5 billion-EUR7.5 billion Settlement date May 21, 2018 Date of auction May 17, 2018 Issue 1.10% July 25, 2022 OATei Amount on offer (**) EUR1.25 billion-EUR1.75 billion Settlement date May 21, 2018 Date of auction May 17, 2018 Issue 1.85% July 25, 2027 OATei Amount on offer (**) EUR1.25 billion-EUR1.75 billion Settlement date May 21, 2018 Date of auction May 17, 2018 Issue 0.10% July 25, 2047 OATei Amount on offer (**) EUR1.25 billion-EUR1.75 billion Settlement date May 21, 2018 NOTE: (*) The offer volume refers to the OATs combined. NOTE: (**) The offer volume refers to the linkers combined.

-Karen Hage, Dow Jones Newswires (Version française Valérie Venck) ed: ECH

