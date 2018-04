L'AFT compte lever jusqu'à 8,75 mds d'euros d'OAT lors de son adjudication du 19 avril

PARIS (Agefi-Dow Jones)--L'Agence France Trésor (AFT) compte émettre entre 6 milliards et 7 milliards d'euros d'obligations assimilables du Trésor (OAT) lors de son adjudication mensuelle prévue le 19 avril.

L'agence prévoit également d'allouer entre 1,25 milliard et 1,75 milliard d'euros d'OAT indexées sur l'inflation en France (OATi) et en zone ezuro (OATei).

Voici les détails de l'adjudication à venir:

Date of auction April 19, 2018 Issue 0% Feb. 25, 2021 OAT Amount on offer(*) EUR6 bln-EUR7 bln Settlement date April 23, 2018 Date of auction April 19, 2018 Issue 0% March 25, 2023 OAT Amount on offer(*) EUR6 bln-EUR7 bln Settlement date April 23, 2018 Date of auction April 19, 2018 Issue 1.75% Nov. 25, 2024 OAT Amount on offer(*) EUR6 bln-EUR7 bln Settlement date April 23, 2018 Date of auction April 19, 2018 Issue 0.10% March 1, 2021 OATei Amount on offer(**) EUR1.25 bln-EUR1.75 bln Settlement date April 23, 2018 Date of auction April 19, 2018 Issue 0.25% July 25, 2024 OATei Amount on offer(**) EUR1.25 bln-EUR1.75 bln Settlement date April 23, 2018 Date of auction April 19, 2018 Issue 0.10% March 1, 2028 OATi Amount on offer(**) EUR1.25 bln-EUR1.75 bln Settlement date April 23, 2018 NOTE: (*) The offer volume refers to the OATs combined. NOTE: (**) The offer volume refers to the linkers combined.

-Emese Bartha, Dow Jones Newswires

(Version française Valérie Venck) ed: ECH

Agefi-Dow Jones The financial newswire