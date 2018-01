L'AMF rappelle Nabilla à l'ordre pour une pub sur le bitcoin

(Actualisé avec déclarations du gouverneur de la Banque de France § 9-11)

L'Autorité des marchés financiers (AMF) a renouvelé ses mises en garde aux épargnants contre les investissements en bitcoin, après que la starlette de téléréalité Nabilla Benattia a encouragé ses admirateurs à investir dans cette cybermonnaie.

"Le Bitcoin c'est très risqué ! On peut perdre toute sa mise. Pas de placement miracle. Restez à l'écart", indique le "gendarme" français de la Bourse dans un tweet adressé à la jeune femme publié mardi.

Ce rappel à l'ordre intervient dans le sillage de la publication d'une vidéo d'un peu plus de trois minutes sur Snapchat, dans laquelle Nabilla invite ses fans à investir dans le bitcoin en passant par un site dont elle transmet les coordonnées.

"C'est vraiment sûr, c'est vraiment cool et si ça vous intéresse vraiment vous pouvez y aller les yeux fermés", déclare-t-elle en précisant "si vous voulez essayer, faites-le avec eux parce que tout seul c'est pas pareil, on sait pas trop où on va".

La jeune vedette de téléréalité distille à sa façon ses conseils financiers sur le "bon investissement" que représente le bitcoin.

Selon elle, "c'est un peu la nouvelle monnaie, genre la monnaie du futur".

"Même si vous n'y connaissez rien ça vous permet de gagner de l'argent sans investir beaucoup", explique-t-elle en ajoutant qu'il n'y a "rien à perdre, c'est gratuit".

Les autorités financières - qu'il s'agisse de l'AMF ou du gouverneur de la Banque de France - ainsi que le gouvernement ont multiplié en fin d'année les avertissements contre les investissements en bitcoin, sur fond de flambée de sa valeur.

Le gouverneur de la Banque de France a une nouvelle fois appelé à la prudence mercredi.

"Je ne connais pas Nabilla mais je connais le bitcoin", qui "n'est pas une monnaie" mais "un actif totalement spéculatif", a déclaré François Villeroy de Galhau mercredi soir sur LCI.

"Il y a une loi aussi vieille que le monde, si un jour un 'expert financier' (...) vous promet à vous, épargnant, un produit qui a à la fois un rendement élevé et un risque faible, fuyez, ça n'existe pas : c'est très probablement un charlatan", a-t-il insisté.

Le ministre de l'Economie et des Finances Bruno Le Maire compte quant à lui demander au G20 de discuter d'une régulation du bitcoin.

Le bitcoin a vu sa valeur sur les plates-formes d'échange flamber en 2017, passant de moins de 1.000 dollars en début d'année à près de 20.000 dollars fin décembre, avant de chuter en toute fin d'année.

Il s'échangeait à plus de 14.000 dollars mercredi. (Myriam Rivet, édité par Simon Carraud)