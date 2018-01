L'Allemagne, championne des excédents extérieurs en 2017, selon l'Ifo

Le Fonds monétaire international et la Commission européenne demandent depuis des années à l'Allemagne de stimuler sa demande intérieure et ses importations pour réduire les déséquilibrss globaux de balances des paiements et soutenir la croissance mondiale, y compris celle de la zone euro.

L'excédent courant allemand est ressorti à 287 milliards de dollars en 2017 (235 milliards d'euros), le plus élevé au monde pour la deuxième année consécutive, devant celui du Japon (203 milliards de dollars), selon l'Ifo.

La Chine a reculé d'un cran dans ce palmarès avec un excédent de 135 milliards de dollars, moins de la moitié de celui de l'Allemagne.

Le président américain Donald Trump a publiquement accusé Berlin de ne pas faire assez pour réduire ses excédents vis-à-vis des Etats-Unis, pointant les "très mauvaises" politiques commerciales de l'Allemagne.

La chancelière allemande, Angela Merkel, a répliqué en soulignant que la demande privée était devenue le principal moteur de la croissance allemande.

Elle a aussi expliqué que les excédents allemands étaient principalement le résultat de l'interaction entre l'offre et la demande sur les marchés internationaux et que Berlin n'avait qu'une influence limitée sur des facteurs importants comme le taux de change de l'euro ou les prix de l'énergie.

Rapporté au produit intéreur brut, l'excédent allemand a légèrement reculé l'année dernière par rapport à 2016 à 7,8% contre 8,3%.

"Les échanges de biens sont le principal facteur de l'excédent allemand", a précisé Christian Grimme, économiste à l'Ifo. "Leur principal moteur a été la demande élevée en provenance de l'Union européenne et des Etats-Unis."

(Joseph Nasr, Marc Joanny pour le service français, édité par Véronique Tison)