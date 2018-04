L'Arabie saoudite prête à épauler la coalition en Syrie

(.)

RYAD, 17 avril (Reuters) - L'armée saoudienne pourrait intervenir en Syrie dans le cadre de la coalition sous commandement américain si les Etats-membres décident de l'élargir, a annoncé mardi le ministre saoudien des Affaires étrangères.

"Nous discutons avec les Etats-Unis, et nous le faisons depuis le début de la crise, d'un déploiement de troupes en Syrie", a déclaré Adel Al Djoubeir, s'adressant à la presse à Ryad en compagnie d'Antonio Guterres, secrétaire général de l'Onu.

Riyad avait déjà fait une proposition en ce sens à Barack Obama, a-t-il ajouté.

Le ministre saoudien répondait à une question sur des informations du Wall Street Journal d'après lesquelles l'administration Trump cherche à mobiliser une force arabe qui serait chargée de remplacer à terme le contingent militaire américain en Syrie.

"Des consultations sont en cours concernant(...)le type de force qu'il importe de maintenir dans l'est de la Syrie, et concernant les pays qui composeraient cette force. Ces discussions sont en cours", a dit Djoubeir.

Donald Trump souhaite rapatrier les troupes américaines déployées en Syrie mais il n'a pas fixé de délai pour cela, a déclaré la porte-parole de la Maison blanche Sarah Sanders, lundi, au surlendemain des frappes coordonnées menées contre des installations du régime syrien par les Etats-Unis, la France et la Grande-Bretagne. (Sarah Dadouch à Riyadh et Aziz el Yaakoubi à Dubaï, Jean-Philippe Lefief et Eric Faye pour le service français)