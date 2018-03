L'Australie et des pays de l'Asean renforcent leur lutte antiterroriste

SYDNEY, 17 mars (Reuters) - L'Australie a signé un accord samedi avec des pays de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (Asean), dont l'Indonésie, la Malaisie, le Brunei et les Philippines, pour mieux lutter contre le terrorisme.

Les Etats ont accepté de partager des renseignements, de coopérer sur l'élaboration de lois et dans la lutte contre l'extrémisme les réseaux sociaux.

Dans un discours télévisé, le Premier ministre australien, Malcolm Turnbull, a déclaré que l'influence du groupe Etat islamique (EI) était grandissante en Asie du Sud-Est après l'effondrement de son califat autoproclamé en Irak et en Syrie.

"(Les djihadistes) reviennent aguerris et entraînés, alors il est indispensable pour l'Australie et ses partenaires de l'Asean de collaborer ensemble", a-t-il dit.

D'après lui, le financement du terrorisme est plus difficile à détecter à cause des crypto-monnaies, des cartes bancaires prépayées et des plateformes de "crowdfunding" (financement participatif).

Le président malaisien Najib Razak estime pour sa part que la propagande en ligne de l'EI pourrait toucher plus de 300 millions de musulmans en Asie du Sud-Est.

"Il est également important de promouvoir une culture dans laquelle les idéologies radicales auraient plus de mal à s'enraciner", a-t-il déclaré.

L'Australie, qui n'est pas membre de l'Asean, accueille ce week-end des réunions de l'alliance pour renforcer les liens politiques et commerciaux dans la région. (Alison Bevege, Arthur Connan pour le service français)