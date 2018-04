L'Europe pourrait tirer son épingle du jeu dans la guerre commerciale, selon GAM

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Avec des marchés boursiers mondiaux qui s'effondrent avant de présenter une reprise en forme de V à la veille de Pâques, Hans Ulrich Jost, gérant actions Européennes Value de GAM, donne son avis sur la probabilité et les conséquences potentielles d'une guerre commerciale initiée par les États-Unis. Même si les tensions sino-américaines semblaient s'estomper à l'approche de Pâques, il serait peu avisé d'exclure de nouveaux positionnements et repositionnements dans les semaines et les mois à venir, estime le gérant.Toutefois, il est clair qu'il est difficile de comprendre comment les Etats-Unis pourront bénéficier de l'imposition de droits de douane et de contre-mesures alors que l'administration Trump n'a aucune carte en main, souligne-t-il.Ayant échoué à investir dans des infrastructures raisonnablement ou durablement ces 40 dernières années, les entreprises américaines de production d'acier sont inefficaces, obsolètes et incapables de concurrencer les producteurs d'acier étrangers de haut niveau, qu'importe la taxe de 25% sur les importations, tranche Hans Ulrich Jost (GAM).De plus, dans de telles conditions, les acteurs américains majeurs dans la production hors aluminium de l'aéronautique spatiale, de l'automobile et des industries lourdes devront clairement payer des coûts de production beaucoup plus élevés sous prétexte de création d'emplois tertiaires aux Etats-Unis.Par conséquent, cela présenterait des opportunités pour les producteurs d'acier européens, avec par exemple, la concentration de l'activité dominante des principaux acteurs néerlandais sur l'acier de haute performance que les Etats-Unis ne peuvent pas fabriquer.Il convient également de garder à l'esprit que toute mesure de rétorsion de la part de la Chine impliquera probablement la perception de taxes beaucoup plus élevées sur les composants électroniques produits en Chine, dont les États-Unis dépendent fortement. Une guerre commerciale est une bataille qui peut générer des opportunités, mais pas de la façon dont l'entend l'administration Trump, conclut le gérant.