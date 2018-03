L'IHMA procède à la globalisation de ses deux laboratoires avec la récente accréditation par le College of American Pathologists (CAP) d'IHMA Europe, améliorant ainsi le soutien aux essais clinique...

SCHAUMBOURG, Illinois, le 8 mars 2018 (GLOBE NEWSWIRE) - Le 14 octobre 2017, IHMA Europe Sàrl, située à Monthey, dans le Valais suisse, a été accréditée par le College of American Pathologists (CAP). Avec ce développement important, les deux installations d'IHMA, situées aux États-Unis et en Europe, sont désormais accréditées par le CAP. Ces accréditations font progresser l'engagement mondial d'IHMA à fournir des services de microbiologie clinique en laboratoire central de qualité supérieure, essentiels pour fournir des résultats précis et opportuns à l'appui d'essais cliniques anti-infectieux et d'études de surveillance globale à l'échelle mondiale.

Le Dr Stephen Hawser, Directeur général d'IHMA Europe, a déclaré : « L'accréditation CAP est une reconnaissance véritablement positive de la haute qualité des services fournis par IHMA Europe aux industries pharmaceutiques et biotechnologiques pour soutenir le développement antimicrobien ».

Jack Johnson, Président-directeur général d'IHMA, a déclaré : « Nous souhaitons mondialiser les deux laboratoires pour garantir à nos clients pharmaceutiques et biotechnologiques que tous les services fournis par IHMA et IHMA Europe sont exactement les mêmes et répondent aux normes de qualité les plus élevées dans notre industrie. L'accréditation CAP fournit cette plateforme ».

À propos d'IHMA, Inc. et d'IHMA Europe Sàrl

IHMA est basée à Schaumburg dans l'Illinois, aux États-Unis, et à Monthey en Suisse, et est depuis 25 ans un fournisseur de premier plan de services de développement de médicaments antimicrobiens. Nos salles de laboratoires situées aux États-Unis et en Europe collaborent avec des clients du monde entier dans les secteurs de la biotechnologie, de la pharmacie et du diagnostic. IHMA est un laboratoire indépendant de premier plan spécialisé dans les études de surveillance et les essais cliniques, étapes clés du continuum allant du développement de médicaments à leur commercialisation. IHMA utilise une technologie de pointe, conduisant à des tests et des données de première classe ainsi qu'à des cadres économiques solides. Les services d'IHMA peuvent être personnalisés pour mieux correspondre aux besoins de test uniques de ses clients. D'où des processus couronnés de succès en matière de développement, de commercialisation et de post-commercialisation.

Pour en savoir plus, veuillez consulter le site Web de l'IHMA : www.ihma.com

COORDONNÉES :

Igael Hamburg
Directeur Marketing