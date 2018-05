L'INTA choisit Singapour pour la 142e Conférence annuelle prévue pour avril 2020

SEATTLE, le 21 mai 2018 (GLOBE NEWSWIRE) - L'International Trademark Association (INTA) a annoncé aujourd'hui qu'elle tiendra sa 142e Conférence annuelle - le plus grand événement mondial dédié aux professionnels des marques - à Singapour du 25 au 29 avril 2020, au Marina Bay Sands. C'est la deuxième fois que l'INTA organise sa Conférence annuelle en Asie, et la première fois que l'organisation accueillera l'événement en Asie du Sud-Est.



Etienne Sanz de Acedo, PDG de l'INTA, a fait l'annonce très attendue lors des cérémonies d'ouverture de la 140e Conférence annuelle de l'Association, qui se tiendra à Seattle (Washington), à partir d'aujourd'hui et jusqu'au 23 mai. Près de 11 000 professionnels des marques et autres professionnels de la propriété intellectuelle de plus de 150 pays sont rassemblés pour cet événement. Le nombre d'inscrits ne cesse d'augmenter chaque année.

En 2014, l'INTA a tenu sa toute première Conférence annuelle en Asie - la 136e Conférence annuelle à Hong Kong SAR, en Chine. Après cet événement réussi, le Conseil d'administration de l'INTA a approuvé une stratégie de rotation pour accueillir la Conférence annuelle en dehors des États-Unis tous les trois ans.

« Le fait d'organiser la Conférence annuelle de l'Association à Singapour en 2020 offrira à nos membres à l'échelle mondiale la possibilité de se rencontrer à nouveau dans un lieu idéal pour apprendre, créer des réseaux et discuter des questions d'intérêt pour les professionnels de la propriété intellectuelle, les représentants de gouvernements, les consommateurs et la société en général », commente Tish Berard, Président de l'INTA 2018.

L'inscription à la Conférence annuelle 2020 à Singapour débutera en janvier 2019 et des billets en prévente pourront être achetés lors de la Conférence annuelle 2019 de l'INTA qui se tiendra à Boston (Massachusetts).

Une confluence de facteurs a contribué au choix de Singapour pour la réunion de 2020, notamment son environnement dynamique, sa diversité culturelle, sa facilité d'accès et ses réalisations dans le domaine de la propriété intellectuelle (PI). L'INTA, dont les membres internationaux sont de plus en plus nombreux aujourd'hui dans 191 pays, a ouvert un Bureau de représentation Asie-Pacifique à Singapour en mars 2016.

« Singapour est un lieu de prédilection pour le dialogue mondial sur les marques qui aura lieu lors de la Conférence annuelle de l'INTA en 2020. Nous sommes extrêmement heureux d'y aller et de voir ceci comme une opportunité d'interagir avec les membres à l'échelle mondiale et d'être à leur service », a déclaré M. Sanz de Acedo.

L'étude d'impact novatrice de l'INTA intitulée « The Economic Contribution of Trademark-Intensive Industries in Indonesia, Malaysia, the Philippines, Singapore, and Thailand » indique que les activités à forte intensité de marques à Singapour génèrent des emplois croissants dans tous les secteurs et contribuent au commerce international.

En particulier, en examinant les données de 2012 à 2015, les industries à forte intensité de marques à Singapour ont généré une contribution directe de 50 % au produit intérieur brut, représentant 60 % de la part des exportations du pays, et la part de la population active représentait 29 pour cent de l'emploi total, selon l'étude.

« Nous sommes honorés d'accueillir la conférence PI la plus importante et la plus suivie au monde - la 142e Conférence annuelle de l'INTA - en 2020 », a déclaré Daren Tang, Directeur général de l'Office de la propriété intellectuelle de Singapour. « Cette méga-conférence reliera l'écosystème d'innovation de Singapour à la communauté mondiale des experts en marques et les professionnels de la propriété intellectuelle qui s'appuieront sur leurs meilleures pratiques et compétences respectives pour partager leurs conversations de premier plan sur la création de marques fortes pour différencier les entreprises gagnantes des autres ».

Jeannie Lim, Directrice exécutive de Conventions, Meetings & Incentive Travel, du Singapore Tourism Board, a ajouté : « Notre ville sert de plateforme idéale pour cet événement prestigieux. Ici, les délégués peuvent apprendre, s'engager et découvrir de nouvelles possibilités, et continuer à profiter de la cuisine et des expériences que notre ville a à offrir en dehors de l'événement. Nous sommes impatients d'accueillir cet événement à Singapour en 2020 ».

L'International Trademark Association (INTA) est une association mondiale de propriétaires de marques et de professionnels des marques consacrés au soutien des marques et de la propriété intellectuelle (PI) pour favoriser la confiance des consommateurs, la croissance économique et l'innovation. Parmi ses membres, elle compte plus de 7 200 propriétaires de marques, professionnels et universitaires de 191 pays, dont 62 membres de Singapour qui bénéficient des ressources globales de l'Association en matière de marques, d'élaboration de politiques, d'éducation et de formation, et de réseau international. Fondée en 1878, l'INTA a son siège à New York City, avec des bureaux à Bruxelles, Santiago, Shanghai, Singapour et Washington, D.C., et des représentants à Genève et à New Delhi. Pour en savoir plus, veuillez consulter www.inta.org.

