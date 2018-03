L'IPO d'Aramco probablement repoussée à 2019, selon le FT

Dans un communiqué, la compagnie saoudienne a déclaré qu'elle continuait de réfléchir aux conditions de son IPO et que diverses options étaient activement examinées pour sa cotation internationale, parallèlement à celle en Arabie saoudite.

Le gouvernement saoudien vise une IPO au second semestre 2018 mais la préparation de l'opération et la volonté de coter simultanément ou successivement le groupe à la fois en Bourse de Ryad et sur une autre place ont été remises en question, rapporte le Financial Times, citant des sources proches du dossier.

La Bourse de Londres a de bonnes chances d'être choisie pour cette opération qui valoriserait Saudi Aramco environ 2.000 milliards de dollars (1.623 milliards d'euros) mais la cotation sur une place étrangère n'interviendra probablement pas avant 2019 au plus tôt, ajoute le Financial Times.

New York et Londres figurent en tête des Bourses étrangères susceptibles d'accueillir cette IPO.

La compagnie pétrolière devrait coter environ 5% de son capital dans ce qui pourrait être la plus grande IPO au monde.

(Sangameswaran S à Bangalore, Catherine Mallebay-Vacqueur pour le service français, édité par Juliette Rouillon et Bertrand Boucey)