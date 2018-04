L'Inde perd contact avec un satellite de télécommunications

NEW DELHI, 2 avril (Reuters) - L'Agence spatiale indienne a déclaré lundi s'employer à rétablir le contact avec son plus important satellite de télécommunications, qui a été coupé durant le week-end peu après son lancement.

L'ISRO (Indian Space Research Organisation) précise que le contact a été perdu lors de la troisième et dernière phase de la mise en orbite du satellite, qui avait décollé jeudi à bord d'un lanceur de fabrication indienne.

Engin de pointe, le GSAT-6A est un satellite de télécommunications mobiles doté d'une antenne de six mètres, la plus grande utilisée par un satellite de télécommunications de l'ISRO. Une fois qu'elle l'aura localisé, l'ISRO pourra reprendre le contrôle du satellite et le guider vers son orbite définitive.

Si ce n'est pas possible, le satellite retombera vers la Terre en prenant feu, un revers pour le programme spatiale de l'Inde qui aspire à contrôler une plus grande part du marché de l'industrie spatiale mondiale. Le Premier ministre Narendra Modi cherche à faire de son pays un fournisseur de services à bas coût dans l'espace. (Malini Menon; Eric Faye pour le service français)