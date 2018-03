L'OCDE anticipe une embellie économique si les tensions commerciales s'apaisent

LONDRES (Agefi-Dow Jones)--Les baisses d'impôts et l'augmentation des dépenses publiques aux Etats-Unis devraient donner un coup d'accélérateur à la croissance économique mondiale en 2018 et l'an prochain, mais cette embellie pourrait être bridée par une escalade des tensions commerciales, a déclaré mardi l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE).

Dans son rapport trimestriel, l'institution a indiqué que ces mesures devraient permettre à l'économie des Etats-Unis de croître de 2,9% cette année et de 2,8% en 2019, alors qu'elle anticipait précédemment un rythme de 2,5% et 2,1% respectivement.

La zone euro devrait de son côté voir son produit intérieur brut (PIB) croître de 2,3% cette année et de 2,1% l'année prochaine, contre de précédentes prévisions de 2,1% et 1,9% respectivement.

Au niveau mondial, l'OCDE prévoit désormais une croissance économique de 3,9% pour 2018 et 2019, contre 3,7% et 3,6% anticipé auparavant.

Ces taux de croissance sont "relativement proches de leur moyenne historique", a déclaré Alvaro Pereira, chef économiste de l'OCDE. "L'économie mondiale est bien plus robuste qu'elle ne l'était."

Néanmoins, l'OCDE a averti que l'accélération de l'économie mondiale pourrait être affaiblie par une série de mesures de représailles face aux droits de douane proposés par les Etats-Unis sur leurs importations d'acier et d'aluminium. Evoquant les répercussions négatives des précédents conflits commerciaux sur la croissance et l'emploi, l'OCDE a donc appelé les partenaires commerciaux des Etats-Unis à ne pas prendre de mesures de rétorsion dans la précipitation.

"L'escalade [des tensions] n'est pas la voie sur laquelle nous voulons nous engager car l'expérience nous a appris ce qui pouvait se passer", a indiqué Alvaro Pereira, un ancien ministre de l'Economie du Portugal. "Les conséquences sont généralement assez défavorables pour tout le monde. Il est important de s'appuyer sur des solutions internationales pour régler le problème des surcapacités dans le secteur de l'acier."

Par ailleurs, l'OCDE a salué les initiatives adoptées par les principales banques centrales pour réduire leurs mesures de soutien à l'économie. "Nous en avons enfin fini avec l'héritage de la crise financière, en termes de politique macroéconomique", a déclaré Alvaro Pereira lors d'un entretien accordé au Wall Street Journal.

Comme la croissance des Etats-Unis devrait se renforcer, l'OCDE s'attend désormais à ce que la Réserve fédérale relève ses taux directeurs à quatre reprises cette année et en 2019. Elle anticipait auparavant trois hausses par an des taux d'intérêt outre-Atlantique. L'OCDE prévoit en outre que la Banque centrale européenne (BCE) mette fin à son programme d'achats d'obligations vers la fin de cette année, et commence à relever son principal taux directeur par la suite.

Cependant, la "normalisation" des taux d'intérêt comporte certains risques compte tenu d'un endettement et de cours des actifs élevés.

"La période prolongée de faiblesse des taux d'intérêt et de la volatilité a encouragé la prise de risques, exposant davantage le système financier aux changements d'humeur des marchés lorsque la politique monétaire reviendra à la normale", a précisé l'OCDE. "De nouvelles tensions sont notamment susceptibles d'apparaître si les taux sont brusquement modifiés en conséquence d'une accélération inattendue de l'inflation."

Il est par conséquent "essentiel" que les banques centrales "communiquent clairement au sujet de la normalisation", a ajouté l'OCDE.

-Paul Hannon, Dow jones Newswires

(Version française Aurélie Henri) ed: VLV