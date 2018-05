L'Onu dit que la RDC entrave l'enquête sur le meurtre de ses envoyés

NEW YORK, 2 mai (Reuters) - Des responsables de la sécurité congolais font entrave aux investigations concernant le meurtre de deux enquêteurs de l'Onu, intervenu il y a plus d'un an en République démocratique du Congo (RDC).

Ces accusations figurent dans une note confidentielle du département des affaires politiques des Nations unies, datée du 18 avril.

Ce texte, dont Reuters a pu prendre connaissance mardi, fait le point sur les travaux d'une équipe d'experts envoyée en novembre en RDC par le secrétaire général de l'Onu Antonio Guterres pour aider les autorités congolaises dans leur enquête sur le double meurtre.

Un porte-parole du gouvernement congolais n'a pu être joint dans l'immédiat pour commenter la note, qui a circulé parmi les membres du Conseil de sécurité de l'Onu.

Les corps de Michael Sharp et Zaida Catalan, un Américain et une Suédoise, ont été retrouvés fin mars en RDC. Ils faisaient partie d'une commission d'experts des Nations unies chargée d'enquêter sur les conflits qui couvent dans le pays depuis le milieu des années 1990. (Michelle Nichols, Benoit Van Overstraeten pour le service français)