L'UBP étoffe sa plateforme UCITS avec un nouveau fonds lancé avec Cheyne Capital

L'Union Bancaire Privée (UBP) lance une nouvelle stratégie sur sa plateforme alternative UCITS. Lancée en partenariat avec la société Cheyne Capital, société spécialisée dans l’investissement alternatif et basée à Londres, U Access (IRL) Cheyne Arbitrage UCITS est une stratégie d’arbitrage. Il s’agit du quatrième fonds intégré à la plateforme alternative UCITS UBP, qui affiche aujourd’hui près de CHF 700 millions d’actifs sous gestion.U Access (IRL) Cheyne Arbitrage UCITS est géré par Pierre di Maria, Responsable des stratégies "event driven" au sein de Cheyne Capital. Ce dernier possède plus de dix-huit ans d'expérience sur cette classe d'actifs ainsi qu'une solide expertise dans la gestion de portefeuille, acquise auprès de Meditor, Highbridge et Lehman.Le fonds offre une liquidité journalière et suit une approche d'arbitrage combinant une composante principale de "rendement" (arbitrage de fusions) et une composante dite "mixed arbitrage", visant à tirer profit d'opportunités d'arbitrage qui, elles, ne sont pas liées aux fusions-acquisitions.Géré selon une stratégie purement "market neutral" avec un faible bêta au marché, le fonds a l'avantage d'avoir une exposition décorrélée des autres classes d'actifs et peut constituer pour les investisseurs un substitut intéressant aux instruments obligataires en matière de construction de portefeuille.La plateforme alternative UCITS de l'UBP comprenait jusque-là trois fonds : U Access (IRL) Trend Macro, U Access (IRL) Electron Global Utility et U Access (IRL) Nexthera UCITS.