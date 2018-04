L'UE menace le Venezuela de nouvelles sanctions

(Actualisé avec réaction US)

BRUXELLES, 19 avril (Reuters) - Federica Mogherini, porte-parole de la diplomatie européenne, a menacé jeudi le Venezuela de nouvelles sanctions si les "conditions d'un processus électoral crédible et inclusif" ne sont pas respectées lors des scrutins présidentiel et législatifs du 20 mai.

"L'Union européenne suivra de près le processus électoral et les développements connexes sur le terrain et sera prête à réagir par des mesures appropriées à toute décision ou action susceptible de porter atteinte à la démocratie, à l'Etat de droit et aux droits de l'homme", dit-elle dans un communique.

L'UE, qui accuse le président Nicolas Maduro d'atteintes aux droits de l'homme, a imposé des sanctions au Venezuela en novembre dernier.

Le secrétaire américain au Trésor, Steven Mnuchin, a déclaré jeudi que les Etats européens, nord et sud-américains avaient décidé d'améliorer leur coopération et de partager des renseignements pour empêcher l'accès au système financier international aux responsables vénézuéliens "corrompus", ainsi qu'à leurs soutiens.

"Des mesures concrètes sont nécessaires pour limiter la capacité des responsables vénézuéliens corrompus et leurs réseaux de soutien d'abuser du système financier international", dit-il dans un communiqué. (Robert-Jan Bartunek , Jean-Philippe Lefief et Arthur Connan pour le service français)