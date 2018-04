L'UE menace le régime syrien de nouvelles sanctions

(Actualisé avec précisions)

LUXEMBOURG, 16 avril (Reuters) - Les ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne ont menacé lundi d'imposer de nouvelles sanctions à la Syrie du fait des attaques chimiques menées selon l'Occident par Bachar al Assad contre son propre peuple, mais ont refusé de se joindre aux nouvelles sanctions américaines attendues contre la Russie.

Ils ont évoqué les mesures à adopter afin d'isoler davantage le président syrien, après les frappes coordonnées menées samedi avant l'aube contre ce qui a été présenté comme l'arsenal chimique clandestin du régime syrien.

Le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, a affirmé que l'aval donné à ces opérations montrait l'unité de l'UE après des années de division sur les moyens de mettre fin au conflit syrien et sur l'avenir de Bachar al Assad.

"L'Union européenne va continuer d'envisager de nouvelles mesures restrictives envers la Syrie tant que la répression se poursuivra", ont déclaré les ministres des Affaires étrangères des Vingt-Huit, dans un communiqué diffusé après leur réunion à Luxembourg, en faisant allusion à des sanctions économiques.

Ils ont également apporté leur soutien aux frappes américano-franco-britanniques menées dans la nuit de vendredi à samedi et souligné que c'était là une riposte à l'attaque chimique présumée du 7 avril à Douma, destinée à dire qu'il fallait en finir avec l'utilisation des armes chimiques.

"Il est très important de souligner que les frappes ne visaient ni à infléchir le cours de la guerre en Syrie ni à favoriser un changement de régime", a dit à la presse le secrétaire au Foreign Office, Boris Johnson.

"Je crains que la guerre en Syrie ne continue de suivre la même voie horrible, épouvantable. Mais là, c'est la communauté internationale qui a signifié que nous en avions assez du recours aux armes chimiques", a continué le chef de la diplomatie britannique.

Toute nouvelle sanction visant le régime Assad s'ajouterait à la série de mesures du même type adoptées par l'UE depuis 2011, allant d'un embargo sur les armes et de l'interdiction de transactions avec la banque centrale syrienne à des interdictions de voyager et à des gels d'avoirs pour les responsables politiques, militaires, financiers et scientifiques syriens accusés d'avoir permis la mise au point d'armes chimiques.

Le rôle de l'Iran dans le conflit syrien a été évoqué lors d'une séance distincte. Les ministres n'ont effectué aucune avancée sur l'adoption des sanctions proposées par Londres, Paris et Berlin contre les Iraniens accusés de soutenir le régime syrien.

Les ministres européens ont déclaré en revanche qu'il n'était pas question pour eux de viser de hauts responsables de l'armée russe, qui, comme l'Iran, ont permis à Assad de reconquérir une bonne partie des territoires aux mains des islamistes et des insurgés.

PRUDENCE VIS-A-VIS DE MOSCOU

Les Etats-Unis envisagent de nouvelles sanctions économiques contre les sociétés russes qu'ils accusent d'avoir vendu des équipements en lien avec les armes chimiques, a déclaré ce week-end l'ambassadrice américaine à l'Onu, Nikki Haley.

De nouvelles sanctions économiques contre Moscou ne sont pas envisageables de la part des gouvernements européens tant qu'ils ne connaîtront pas les mesures exactes prises par Washington, ont prévenu les diplomates européens.

Plusieurs mois ont parfois séparé par le passé les sanctions européennes des sanctions américaines contre la Russie.

Si l'Union européenne a pris, en réponse à la crise en Ukraine, des sanctions importantes contre les secteurs russes des finances, de l'énergie et de la défense, les liens étroits entre certaines capitales européennes et Moscou compliquent les discussions concernant de nouvelles mesures de rétorsion.

La Russie est le plus principal fournisseur de gaz de l'Europe.

Dans leur communiqué, les ministres des Affaires étrangères dénoncent le rôle de la Russie et de l'Iran, mais aussi celui de la Turquie.

Ils demandent la fin du conflit en Syrie et l'accès de l'aide humanitaire aux zones assiégées. D'après eux, plus de 13 millions de personnes ont besoin de secours.

"Nous devons continuer à pousser pour obtenir via le Conseil de sécurité (des Nations unies) un cessez-le-feu et de l'aide humanitaire, voire un processus de paix", a déclaré aux journalistes le ministre néerlandais des Affaires étrangères, Stef Blok, qui a rencontré vendredi dernier à Moscou son homologue russe Sergueï Lavrov.

Une conférence internationale pour recueillir des dons pour la Syrie doit être organisée la semaine prochaine par l'UE.

La majorité des gouvernements européens estiment que Bachar al Assad ne peut pas rester à la présidence syrienne pour que le processus de paix aboutisse.

"Une solution sera trouvée avec l'implication de tous ceux ayant de l'influence dans la région", a affirmé le ministre allemand des Affaires étrangères.

"Personne ne peut imaginer que quelqu'un qui utilise des armes chimiques contre son propre peuple puisse faire partie de la solution", a dit Heiko Maas. (Robin Emmott et Gabriela Baczynska, avec Peter Maushagen à Luxembourg, Robert-Jan Bartunek à Bruxelles, Eric Faye et Jean Terzian pour le service français)