L'USGC redoute des éruptions intenses à Hawaï

PAHOA, Hawaï, 9 mai (Reuters) - L'éruption du volcan Kilauea, à Hawaï, pourrait s'intensifier dans les semaines à venir et aboutir à la projection de roches à plusieurs kilomètres à la ronde et de recouvrir de poussière les villes alentours, a annoncé mercredi l'institut américain de veille géophysique (USGS).

Le volcan Kilauea est entré en éruption jeudi après une série de séismes enregistrés au cours de la semaine écoulée. Il est en éruption presque constamment depuis plus de 30 ans. La lave qui s'écoule du cratère a recouvert 125 km², selon l'Institut géologique américain.

Trente six logements ont déjà été détruits et plus de 2.000 habitants ont reçu l'ordre d'évacuer les zones les plus menacées.

Selon l'USGC, des projectiles, dont le poids pourrait atteindre plusieurs tonnes, sont susceptibles de s'abattre dans un rayon d'un kilomètre et d'autres, de la taille du poing, pourraient être projetés à plusieurs kilomètres. (Terray Sylvester, Nicolas Delame pour le service français)