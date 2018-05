L'YPO Innovation Week réunit des innovateurs pour le Global Fintech Summit 2018 à Londres

L'événement phare de Londres mettra en vedette des idées de pointe des leaders d'opinion les plus innovants de la région en matière de technologie financière

LONDRES, le 2 mai 2018 (GLOBE NEWSWIRE) - Dans le cadre de sa troisième édition de l'YPO Innovation Week, YPO accueillera le Global Fintech Summit à Londres, au Royaume-Uni, où les innovateurs mondiaux les plus dynamiques seront réunis pour une chance rare de s'interconnecter, renverser la pensée traditionnelle et partir inspiré avec les outils pour infuser l'innovation dans leurs entreprises et communautés.





L'YPO Innovation Week est une série de plus de 50 événements organisés dans plus de 30 pays à travers le monde du 7 au 11 mai 2018, mettant en vedette des innovateurs mondiaux dynamiques qui se rassembleront pour partager leurs meilleures stratégies d'affaires ainsi que des idées opportunes et pertinentes qui alimentent l'innovation et façonnent l'avenir du commerce mondial au cours de la prochaine décennie.

Le Global Fintech Summit 2018 explorera les dernières technologies et opportunités de rupture dans le paysage fintech (technologies financières), y compris la blockchain, le bitcoin et le « robo-advice » (robot-conseil) pour les paiements en ligne, le crowdfunding (financement participatif), les prêts P2P et le « private equity » (capital investissement) tout en aidant les leaders YPO de toute l'Europe et du monde à partager défis, idées et besoins.

Les participants auront accès à un large éventail de programmes, y compris des panels, des offsites et des opportunités de réseautage.

« Le Global Fintech Summit fournira aux membres des informations sur les dernières technologies disruptives qui modulent le paysage financier », commente le co-champion Anthony Ginsberg, Directeur général de GinsGlobal Index Fund. « Les chefs d'entreprise auront l'occasion d'apprendre auprès de certains des entrepreneurs et leaders les plus respectés de l'industrie. EY est notre sponsor principal avec Barclays et la London Stock Exchange qui accueillent également des événements ».

L'événement mettra en vedette les meilleurs leaders dans les domaines de la technologie fintech et de l'innovation numérique, notamment :

Ashok Vaswani, PDG de Barclays UK et membre d'YPO

Tim Levene, Fondateur d'Augmentum Capital

Stuart Lacey, Fondateur et PDG de Trunomi, et membre d'YPO

Aaron Goldman, Directeur général de General Atlantic

Imran Gulamhuseinwala, Associé chez EY (Responsable Fintech)

Niall Barton, Fondateur de Wrisk

Max von Bismarck, Directeur des affaires de Deposit Solutions

L'YPO Innovation Week est un événement mondial au cours duquel les entreprises les plus innovantes au monde partagent leur inspiration et leurs idées. L'YPO Innovation Week est conçue pour les dirigeants YPO qui sont responsables de la vision, de la stratégie, de l'information et de la technologie et qui sont chargés de stimuler l'innovation à travers les industries et les secteurs.

Grâce aux évènements phares de l'Innovation Week, les diffusions vidéos interactives bidirectionnelles et les évènements en livestream, les chefs d'entreprise apprendront à suivre les tendances de l'innovation à l'échelle mondiale, innoveront et procèderont à la rupture avec les pratiques de l'industrie, nourriront et développeront des idées créatrices de valeur à travers les organisations et auront un impact positif sur les communautés, les industries et le monde.

D'autres événements marquants de l'Innovation Week auront lieu du 7 au 11 mai 2018 dans de grandes villes, notamment à Sydney (Australie) ; Saint-Domingue (République Dominicaine) ; Tel Aviv (Israël) ; New York City (New York, États-Unis) et Palo Alto (Californie, États-Unis).

Pour en savoir plus, veuillez consulter le site Web de l'YPO Innovation Week.

À PROPOS d'YPO

L'organisation mondiale de leadership de premier rang de chefs d'entreprise.

YPO est la plateforme mondiale des chefs d'entreprise désireux de s'engager, apprendre et se développer. Les membres d'YPO exploitent les connaissances, l'influence et la confiance des chefs d'entreprise les plus influents et novateurs du monde pour modifier leur propre comportement au niveau des affaires, du personnel, de la famille et de la collectivité.

Aujourd'hui, YPO habilite plus de 25 000 membres dans plus de 130 pays, représentant diverses industries et types d'activités. Au total, les entreprises dirigées par des membres d'YPO emploient 16 millions de personnes et génèrent un chiffre d'affaire annuel de 6 billions de dollars américains.

Leadership. Learning. Lifelong. Pour en savoir plus, veuillez consulter YPO.org.

Contact :

YPO

Linda Fisk

Bureau : +1 972 629 7305 (États-Unis)

Portable : +1 972 207 4298

press@ypo.org

This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: YPO via Globenewswire