L'accord de 2015 sur le nucléaire iranien peut rester viable-Le Drian

(Actualisé avec citations)

DUBLIN, 13 mai (Reuters) - La France a l'intention de rester partie prenante de l'accord sur le programme nucléaire de l'Iran et continue de penser qu'il peut empêcher Téhéran de se doter de l'arme atomique, a déclaré dimanche le chef de la diplomatie française, Jean-Yves Le Drian.

Le ministre français, en visite à Dublin, a souligné l'importance de la lutte contre la prolifération nucléaire et estimé que l'accord de juillet 2015 signifiait que la non prolifération nucléaire était possible.

"Nous considérons que la lutte contre la prolifération nucléaire est essentielle et que cet accord permet de lutter contre la prolifération et empêche l'Iran d'accéder à l'armée nucléaire(...)", a-t-il expliqué.

La France est partie prenante de l'accord de Vienne et entend le rester, a-t-il dit, cinq jours après l'annonce par Donald Trump que Washington se retirait de l'accord de 2015 et rétablissait des sanctions contre Téhéran.

"Nous sommes partie prenante de l'accord de Vienne et nous y restons", a dit le ministre. (Conor Humphries; Eric Faye pour le service français)